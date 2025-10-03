Dinamita Márquez deja abierta las puertas a su regreso al ring por dinero

El histórico boxeador mexicano y múltiple campeón mundial, Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez, dejó abierta la posibilidad de poder regresar al pugilismo profesional al considerar el gran número de ídolos ya retirados que están peleando nuevamente en combates de exhibición e incluso hasta en duelos oficiales respaldados por los diversos organismos que rigen este deporte.

Estas declaraciones las realizó el antiguo peleador durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo durante un evento en la ciudad de Guadalajara, México, donde aseguró que a pesar de estar todavía enfocado en mantenerse dentro de su retiro, no se cierra a la posibilidad de colocarse los guantes nuevamente ante la cantidad de dinero suficiente para poder hacerlo.

“Nunca digas no, pero vamos a ver. Por eso me retiré, para ya no regresar y sigo en esa línea. Pero vamos a ver, porque ahora todo el mundo se sube al ring por el billete. Que no lo haga yo…”, expresó el peleador azteca en sus declaraciones.

Las palabras de Márquez surgen al analizar que peleadores como Mike Tyson han salido del retiro debido al constante deseo de poder volver al ring, acompañado de la suma de dinero suficiente.

Futuro del boxeo

Dinamita Márquez también aprovechó la oportunidad para hablar sobre el futuro del pugilismo mexicano y el posible nombre que tomaría el liderazgo de los aztecas tras el futuro retiro de Saúl ‘Canelo Álvarez; sorpresivamente detalló que Rafael ‘Divino’ Espinoza podría ser una de las figuras que pueda tomar este papel en un par de años.

Juan Manuel Márquez celebra tras noquear a Manny Pacquiao en 2012. Crédito: Eric Jamison | AP

“¿Qué se puede hacer?. Esperar otro gran talento. Ahí está, por ejemplo, un nuevo campeón: el Chispa Medina. Está Rafael ‘Divino’ Espinoza, que para mí tiene con qué ser la cara del boxeo, tiene buenos rivales en la división de peso pluma y si brinca a súper pluma…”, resaltó.

Para finalizar, el peleador y antiguo campeón mundial vio de manera positiva un posible enfrentamiento entre el Divino contra Naoya Inoue, peleador que tiene el deseo de subir hasta las 126 libras para poder hacerle frente al mexicano.

“Por ahí se estaba comentando una pelea de Naoya Inoue con él, imagínate una pelea de Rafael contra Naoya y que Rafael le gane, nomás échate ese trompo a la uña, como dice Nacho Beristain. Qué pelea sería. Y si Rafael le llegara a ganar a Naoya… que primero se concrete, pero creo que el boxeo mexicano siempre da de qué hablar”, concluyó Márquez.

