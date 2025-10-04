Toni Costa responde a críticas por su relación con Mimi Ortiz: un llamado al respeto
Toni Costa aborda las críticas hacia su relación, destacando el amor propio y el respeto, y aboga por el entendimiento en lugar de la controversia
Toni Costa recientemente compartió una foto con su pareja sentimental, Mimi Ortiz, y la foto ha recibido una gran cantidad de críticas porque muchos de sus seguidores lo siguen vinculando con su expareja, Adamari López. Las semejanzas que buscan los internautas terminan siendo ofensivas, y el bailarín de origen español se vio en la necesidad de compartir un comunicado para pedir respeto.
“Cada día me doy cuenta de que lo que más falta en el mundo no es dinero ni fama… es amor propio. Porque cuando alguien insulta, critica, se burla o se mete en la vida ajena, en realidad no está hablando de mí ni de ti… está hablando de sí mismo. Está gritando su frustración, su tristeza y ese vacío que deja vivir sin Dios en el alma“, comenzó diciendo a través de su comunicado.
El ex de López mencionó que ha visto cómo las pocas publicaciones que él hace con su novia se terminan convirtiendo en una especie de forma de desahogo negativo en contra de una persona que ni conocen, por lo cual él sintió incomodidad por ver la cantidad de comentarios en contra de ella, dado que hace 4 años terminó con la mamá de su hija.
“He visto cómo mi relación con Mimi se convierte, para algunos, en una especie de ‘terapia de desahogo’. No porque les importe de verdad, sino porque proyectan en nosotros lo que no saben sanar en ellos. Y está bien, porque todos estamos en un camino. Pero yo elijo vivir distinto: sin odio, sin rencor, con fe y con amor consciente. Prefiero seguir sembrando respeto, aun cuando recibo faltas de respeto. Prefiero seguir caminando con Dios, aun cuando otros tropiezan en su ausencia”, contó.
El bailarín fue directo con aquellas personas que fueron tan duras con Ortiz, razón por la cual espera que en algún momento se ocupen de sus vidas. Agradeció a quienes son empáticos y respetan la vida de las figuras que integran el mundo del entretenimiento.
“Así que, a todos los que critican, bendiciones. Porque la falta de amor propio no se combate con más juicio, sino con ejemplo, luz y paciencia. Mi vida, mi familia, mis decisiones son un regalo de Dios, y en lugar de defenderlas con gritos, las defiendo con paz. Porque el verdadero poder no está en responder rebajándose a ese nivel, sino en no permitir que nos arranque la calma ni la fe”, dijo.
