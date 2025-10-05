Hombre de Queens mató a su suegra a puñaladas e incendió su casa, sujeto acusado de asesinato

Los funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) acusaron formalmente a un sujeto de Queens, quien apuñaló a su suegra hasta la muerte y posteriormente incendió la casa familiar antes de intentar quitarse la vida, informaron las autoridades.

Identificado como Wei Sheng Chen, de 27 años, enfrenta numerosos cargos de asesinato, intento de asesinato, incendio provocado, agresión y posesión de armas por el ataque violento que tuvo lugar el jueves en la tarde en la casa de la familia en Smart St., Flushing.

La esposa del acusado estaba a las afueras del domicilio pidiendo ayuda a gritos cuando su marido acuchilló a su madre, Qiujin Shi, y a su hermano de 17 años, y después prendió en llamas un colchón en una habitación trasera cerca de las 3:30 de la tarde, dijo NYPD.

Cuando las llamas empezaron a extenderse, Chen se cortó una de las muñecas en un intento de suicidio, de acuerdo con los agentes.

Los residentes del área escucharon los gritos de la mujer pidiendo ayuda y llamaron al 911. Los oficiales de policía y bomberos que se apersonaron al sitio extinguieron el incendio en 10 minutos.

Una de las primeras personas en responder fue una agente de policía de la Autoridad Portuaria, embarazada y fuera de servicio, vecina de la zona. Acudió inmediatamente al lugar y prestó primeros auxilios a la víctima, de 17 años, al verlo tambalearse a las afueras de la vivienda, con un corte profundo sobre el ojo y una puñalada en la axila.

“Cuando llegué, la esposa del apuñalador gritaba que su madre estaba apuñalada en el suelo, inconsciente, y que su marido estaba provocando un incendio”, explicó la agente de la Autoridad Portuaria, que prefirió no ser identificada. “Estaba en la puerta gritando”.

Otra residente, que pidió el anonimato, recordó haber oído gritos sin palabras seguidos de alguien que gritaba: “¡Llamen a una ambulancia!”.

“La forma en que gritaba ese hombre… no eran palabras, solo alguien gritando”, manifestó, recordando el desgarrador sonido.”

Los paramédicos llevaron a Shi, a su hijo y a Chen al Hospital Presbiteriano de Nueva York en Queens, donde la mujer mayor fue declarada muerta. El hijo adolescente de Chen y Shi sobrevivió.

“No la pusieron en camilla, ni en bolsa para cadáveres, nada”, señaló un vecino, quien vio a Shi, de 50 años, siendo sacada de la casa incendiada. “No la cubrieron. Tenía la cabeza hacia atrás. Estaba flácida”.

Asimismo, b. Uno se negó a recibir atención médica y los otros cuatro fueron llevados al Centro Hospitalario de Queens, informó Daily News.

Chen permaneció bajo la custodia de la policía en el hospital el sábado. Su comparecencia en la Corte Penal de Queens está pendiente.

De acuerdo con varias fuentes del NYPD, así como un familiar de Shi, la violencia se desató debido a la angustia de Chen por la separación con su esposa.

“Estaban hablando de divorcio”, declaró Guqing Zhang, de 20 años, sobrino de Shi, quien vive en el sótano de la casa. “Luego hubo muchos gritos. Se emborrachó… eso fue lo que lo hizo desmayarse”.

Zhang que al momento del altercado estaba jugando un videojuego, dijo que escucho el alboroto y subió corriendo por las escaleras del sótano para ver que estaba pasando.

“Cuando abrí la puerta, vi a mi tía en el suelo, inmóvil”, dijo Zhang, señalando que en ese entonces se percató que su primo de 17 años sangrando en las escaleras que subían al segundo piso.

“Intentaban comprimirle las heridas para evitar que se desangrara”, dijo Zhang sobre su primo.

“No sé qué sentir”, dijo Zhang sobre la muerte de su tía. “Era una buena persona. Era una mujer muy fuerte. Era fuerte y cariñosa”.

