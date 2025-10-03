Mató a su esposa y se quitó la vida en la cárcel: doble tragedia en NJ

Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey tan solo un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway.

Lichtfuss, de 53 años, fue encontrado inconsciente en el Centro Correccional del condado Camden a las 11:18 p.m. del 19 de septiembre cuando los guardias realizaban sus rondas, anunció este semana la fiscalía al presentar el resultado de la autopsia, reportó New York Post.

El personal médico acudió y brindó asistencia de emergencia, pero el recluso fue declarado muerto pocos minutos después. Una autopsia realizada por la Oficina del Médico Forense confirmó que Lichtfuss murió por asfixia y su deceso fue declarada suicidio, informaron las autoridades.

La muerte de Lichtfuss se produjo después de que un juicio de seis días finalizara con una declaración de culpabilidad por el homicidio de su esposa, Stefanie Caraway el 3 de agosto de 2021. La mujer de 38 años fue encontrada sin vida en la habitación de la pareja durante una revisión de bienestar social, y su esposo fue arrestado horas después, cuando estaba sentado en su auto frente a una tienda de conveniencia junto a la jefatura de policía, publicó NJ.com.

Luego de ser detenido declaró a los investigadores que “perdió la cabeza” y estranguló a su esposa durante una discusión a primera hora de la mañana. Las autoridades dictaminaron que Caraway sufrió un homicidio por compresión del cuello.

Ahora la Fiscalía General de Nueva Jersey está investigando la muerte de Lichtfuss como sucede cuando alguien muere o es herido durante un operativo o bajo custodia policial.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Ayer un joven de 27 años fue detenido tras presuntamente apuñalar mortalmente a su suegra y herir a su cuñado y a sí mismo antes de provocar un incendio en un hogar en Queens (NYC).

En septiembre Gerald Neal (50), un hombre que ya está cumpliendo décadas de prisión por matar a su novia en 2019, fue acusado de dispararle fatalmente a un viejo amigo y deshacerse del cuerpo en Long Island (NY).

En agosto Kasim McDonald, empleado municipal en Newark (NJ), se entregó a la policía como sospechoso de balear fatalmente a su ex novia, Shaneequah Williams. Previamente Ricardo Jorge Santos, sargento de primera clase de la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) fue encontrado muerto, aparentemente por suicidio, en un vehículo. Las autoridades sospechan que antes de quitarse la vida había matado a su ex, una doctora veterinaria, y a su nuevo novio bombero.

También ese mes NYPD arrestó a Robert Strother (27) como sospechoso de la brutal muerte en El Bronx (NYC) de su novia Princesa Encarnación Soto (21), cuyo cuerpo presentaba señales de tortura. A fines de julio un hombre fue detenido como sospechoso de rociar gasolina a su esposa, amenazando con incendiarla a ella y a su casa en Nueva Jersey. La situación se prolongó por casi 7 horas e incluso intervino un equipo SWAT (Armas y Tácticas Especiales).

En julio, en un lapso de pocos días, tres hispanos fueron acusados de presuntos crímenes pasionales en Queens. Previamente Audwin Caines (62) fue arrestado como sospechoso de matar a tiros a su esposa enfermera a plena luz del día también en una calle de ese condado.

En abril Travis Blake fue declarado culpable por la brutal muerte a puñaladas y golpes de su novia, el hijo de ella y una prima que se encontraba de visita desde la isla Jamaica en un hogar en Queens (NYC) en junio de 2022. Según la evidencia, un martillo fue usado en el violento crimen. En enero una ecuatoriana fue hallada muerta en un basurero en Pensilvania cerca de su hogar en Nueva Jersey y su esposo fue arrestado como sospechoso del crimen.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda