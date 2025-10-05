Israel mantiene bombardeos en Gaza a pesar de las negociaciones

Se registraron bombardeos de artillería durante esta noche en la Franja de Gaza a pesar del proceso de negociaciones para pactar un alto el fuego, con la muerte de al menos diez personas.

La capital gazatí experimentó ataques continuos de artillería a lo largo de la noche, mientras que los bombardeos aéreos persistieron con una frecuencia de al menos tres por cada hora, señaló EFE.

Cinco palestinos murieron por disparos en Ciudad de Gaza, mientras se dirigían a sus viviendas en áreas que permanecen bajo presencia militar israelí, de acuerdo con fuentes del Hospital Shifa.

Se conoció que otras cinco personas fallecieron a causa de ataques cuando intentaban acceder a Ciudad de Gaza desde el sector sur del enclave; sus cuerpos fueron recibidos en el Hospital Al Awda de Nuseirat (centro).

Gazatíes intentan volver a sus casas tras avances en las negociaciones

Pese a la llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Israel detenga sus ataques contra Gaza después de que Hamás aceptara su propuesta de tregua, muchos gazatíes procuraron diariamente alcanzar las residencias que abandonaron ante el avance de las tropas israelíes.

Sin embargo, a pesar de las declaraciones de Israel de haber adoptado “operaciones defensivas en Gaza”, los bombardeos se sostuvieron. Tanto las tropas terrestres como los drones cuadrocópteros abrieron fuego contra los civiles que intentaron regresar.

Las fuerzas israelíes detuvieron el avance terrestre en la capital, pero mantuvo a sus efectivos posicionados en los barrios de Tal al Hawa (suroeste), al Nasr (noroeste) y la calle Al Jalaa. Los ataques aéreos se concentraron durante la noche en el barrio de Sabra, ubicado en el centro-sur del país.

El Servicio de Ambulancias y Emergencias de la gobernación de Gaza alertó haber efectuado al menos siete intervenciones durante la noche. Cerca del Estadio Palestina, en el barrio de Rimal (oeste), un bombardeo con dron hirió al menos a una persona. Los disparos de un cuadracóptero causaron lesiones a otro civil, siendo ambos evacuados al Hospital Kuwaití, según reportes de Emergencias.

Además, el servicio de emergencias denunció que uno de sus equipos de ambulancias fue atacado por un cuadrocóptero “cuando intentaba llegar a las víctimas de un ataque con dron en la calle Palestina”.

Asimismo, varios gazatíes resultaron heridos en Asdaa (al norte de Jan Yunis) tras un ataque contra una tienda de campaña de desplazados, según la agencia de noticias palestina, Wafa.

