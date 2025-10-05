Maribel Guardia: ‘Las cenizas de Julián me dan mucha paz, felicidad, tranquilidad’

La actriz costarricense Maribel Guardia habló con varios reporteros sobre cómo le da paz el tener las cenizas de su hijo Julián Figueroa, quien murió en 2023.

En la conversación que tuvo con los periodistas, la artista dijo que esta es una manera de sentir cerca al joven.

“Las cenizas de Julián me dan mucha paz, felicidad, tranquilidad. Yo llego del teatro y paso, lo saludo, me pongo a platicar con él y lejos de ponerme triste, me da paz, pero entiendo también que no soy yo, que tiene un hijo, ella también (Imelda Garza Tuñón)”, comentó, según un video publicado por Edén Dorantes.

Su mensaje se da luego de que hace unas semanas indicara que está lista para depositar en un nicho los restos de Julián. “Justo ayer fui ya a la caratula del nicho, ayer estuve en la iglesia y yo creo que estos días estaré haciendo el trámite ya para depositar las cenizas”, comentó hace unas semanas con medios como Televisa Espectáculos.

Maribel Guardia recuerda a su hijo

En la conversación con los reporteros, la intérprete de ‘Tú y yo’ describió a su hijo como un muchacho con don de palabra, reflexivo e inteligente.

También reconoció que tenía un carácter fuerte, pero sabía controlarlo, en especial cuando la prensa le hacía preguntas duras.

Maribel Guardia luego indicó que para este año le rendirá tributo a Julián Figueroa con un altar, tal como hizo el año pasado cuando incluyó un sombrero café que le gustaba a él.

Este homenaje lo hará el Día de Muertos, una celebración que ha ido aprendiendo a querer a pesar de no ser mexicana. “Años después comprendí la gran fiesta que significa, a Julián le gustaba mucho, él se la hacía a su papá”, comentó.

