Taylor Swift descarta hacer gira de ‘The Life of a Showgirl’: “Estoy cansada”

Hace pocos días la cantante Taylor Swift estrenó su duodécimo álbum ‘The Life of a Showgirl’ con el que ya empieza a acumular récords y millones de reproducciones en todas sus plataformas. Aunque el álbum se ha convertido en todo un éxito, la artista descarta por completo hacer una gira en este momento de su carrera.

El pasado 3 de octubre, Taylor Swift ofreció una entrevista con BBC en donde explicó por qué no planea hacer una nueva gira tras el éxito de ‘The Eras Tour’, gira con la que recorrió el mundo durante dos años.

“Voy a ser muy honesta contigo. Me canso muchísimo de pensar en volver a hacerlo porque me gustaría hacerlo realmente bien otra vez”, explicó la intérprete.

‘The Eras Tour’ fue una de las giras más importantes y lucrativas de la historia de la música. El tour se extendió desde marzo de 2023 hasta diciembre de 2024 y recaudó más de 2 mil millones de dólares en ventas de boletos. Con esta gira, Taylor Swift recorrió los cinco continentes y ofreció 145 conciertos. Además en cada uno de los shows ofrecía un setlist de 45 canciones durante tres horas.

Debido al impacto que tuvo esta gira y la exigencia que implicó para la artista, Taylor Swift prefiere priorizar su vida personal en este momento. En el momento en que se dé la oportunidad de hacer un nuevo tour, Swift planea superar la calidad de ‘The Eras Tour’.

Taylor Swift aseguró que durante los casi dos años que duró ‘The Eras Tour’ implicó un desgaste físico muy fuerte aunque reconoció que se sintió recompensada con la respuesta de sus fans.

“Me divertí mucho haciéndolo y también fue un gran reto hacerlo físicamente, pero nunca voy a poder olvidar todo lo que vi. Ver a cada uno desde el escenario”, dijo la artista.

Además del éxito que está viviendo Taylor Swift con el lanzamiento de su nuevo álbum, la estrella pop está atravesando otro momento importante en su vida personal. A finales de agosto de este año anunció su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, con quien tiene un noviazgo de casi dos años.

