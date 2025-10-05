Bad Bunny habla sobre el Super Bowl en su monólogo de ‘Saturday Night Live’

Hace unos días se hizo oficial la participación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl de 2026, uno de los eventos más importantes de Estados Unidos. El próximo Super Bowl está programado para el próximo 8 de febrero de 2026 en el Santa Clara Levi’s Stadium, en California.

Bad Bunny se ha mostrado emocionado por esta oportunidad, pues será el único show que dará en Estados Unidos durante esta nueva etapa que comenzó en su carrera con el lanzamiento de ‘Debí tirar más fotos’.

Incluso, aprovechó su reciente participación en el inicio de la temporada 51 de ‘Saturday Night Live’ para hablar sobre el tema y manda un mensaje a todos los latinos.

“Estoy muy emocionado de estar haciendo el Super Bowl, sé que la gente de todo el mundo que ama mi música también está feliz”, su monólogo lo dio en inglés y español. Apuntó: “Es más que una victoria para mí, es una victoria para todos. Nuestra huella y nuestra contribución a este país, nadie podrá jamás quitarla ni borrarla”.

Incluso llegó a bromear con todas las reacciones que ha generado esta noticia: “Estoy muy contento, y creo que todos lo están. ¡Incluso Fox News!”.

La futura participación del cantante puertorriqueño en el evento ha generado todo tipo de comentarios. Esta vez no solo se ha quedado en malos y buenos comentarios en redes sociales, sino también Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ha dicho que harán un despliegue del ICE, amenazando a miles de migrantes latinos que estarían interesados en asistir al show.

“Estaremos por todas partes. Haremos cumplir la ley. No deberías venir al Super Bowl a menos que seas un ciudadano estadounidense respetuoso de la ley”, dijo Noem.

Hay que recordar que hace unas semanas Bad Bunny había confirmado que no daría una gira de conciertos por Estados Unidos, pues no quería justamente que su público se viera vulnerable antes las redadas que el gobierno de Donald Trump lleva haciendo durante meses.

Durante este episodio de ‘Saturday Night Live’, Bad Bunny también participó en un sketch con el que el programa reconoció el lugar de ‘El Chavo del 8’. Bad Bunny interpretó a Quico, Marcello Hernández a El Chavo, Chloe Fineman interpretó a la madre de Quico, Doña Florinda, Sarah Sherman fue La Chilindrina, y Andrew Dismukes dio vida a Don Ramón.

