Un muerto y tres heridos luego de pelea en un motel de Pensilvania

Una pareja comenzó a discutir mientras estaban en el estacionamiento de un motel en Robinson Township, cuando el hombre sacó un arma y disparó. El gerente del lugar fue declarado muerto en el lugar, mientras que la mujer, un oficial de policía y el atacante los trasladaron a un hospital.

El Departamento de Policía del condado de Allegheny informó que arrestaron a Stanley West, de 38 años, quien está acusado de homicidio, intento de homicidio y poner en peligro a otra persona por imprudencia temeraria. El sospechoso se encuentra hospitalizado tras recibir disparos por parte de la policía.

La oficina del médico forense dijo que el gerente del motel, Rakesh Ehagaban, de 50 años, falleció en el lugar de los hechos, luego de escuchar los disparos, salió para saber qué pasaba y fue cuando West le disparó, reportó WTAE.

La víctima logró escapar y pedir ayuda

El accidente inició cuando West junto con una mujer iniciaron una pelea mientras se encontraban en un motel, él disparó contra ella, quien logró escapar y pedir ayuda en un negocio cercano. West intentó escapar en una camioneta que fue encontrada por la policía en la cuadra 2200 de Wilner Drive.

“A las 2:29 pm, detectives de la policía de Pittsburgh y la policía del condado de Allegheny se acercaron al vehículo. A las 2:30 pm, un hombre adulto salió del vehículo y abrió fuego, golpeando a un detective de la ciudad de Pittsburgh en la pierna”, señaló el Departamento de Policía del condado de Allegheny.

La mujer y el oficial fueron trasladados a un hospital, así como el sospechoso que también recibió disparos por parte de la policía.

El atacante está hospitalizado

“El hombre fue llevado al hospital y se encuentra en estado crítico“, compartió la policía. Mientras que el oficial se encuentra estable “recuperándose cómodamente en su casa con su familia”.

Martin Devine, jefe interino de la Oficina de Policía de Pittsburgh, dijo a WTAE que “la Oficina de Policía de Pittsburgh está agradecida por la increíble atención brindada por los médicos y enfermeras del Hospital Presbiteriano UPMC y por todos nuestros socios policiales locales que trabajan tan duro para mantener al Condado de Allegheny seguro en la lucha contra el crimen violento”.

La Policía Estatal de Pensilvania dirigirá la investigación independiente sobre este incidente.

