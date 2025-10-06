‘The Smashing Machine’ se convierte en el primer fracaso de taquilla de Dwayne Johnson

Este fin de semana llegó a las salas de cine ‘The Smashing Machine’, la película biográfica que narra la vida del legendario luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr, una de las figuras más influyentes del deporte a finales de los noventa.

La película solo recaudó $6 millones de dólares en taquilla, una cifra que está muy por debajo de lo que suelen recaudar las películas en las que ha participado Dwayne ‘The Rock’ Johnson. ‘The Smashing Machine’, producida por A24 y dirigida por Benny Safdie, podría ser parte de la próxima temporada de premios.

Esta película estrenó oficialmente en el Festival de Cine de Venecia y al terminar la proyección el equipo recibió una ovación de 15 minutos y el actor no pudo evitar llorar.

La cifra recaudada por la película en su primer fin de semana ha sido noticia principalmente porque no está ni cerca de lo que suele recaudar el actor y se ha convertido en su primer fracaso de taquilla. Hay que recordar que ha sido parte de éxitos como ‘Furious 7’ (2015), ‘The Fate of the Furious’ (2017), ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’ (2017), ‘Jumanji: The Next Level’ (2019) y ‘Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw’ (2019), entre otras.

¿Cuál fue el éxito del fin de semana?

‘The Smashing Machine’ quedó en el tercer lugar de la lista de películas más vistas en cine el fin de semana. El primer lugar no fue para una película, sino para ‘The Official Release Party of a Show Girl’, un evento cinematográfico exclusivo presentado por Taylor Swift entre el 3 y el 5 de octubre. Esta experiencia de 89 minutos se proyectó en más de 3.700 cines de EE. UU.

Este evento fue organizado para promocionar el estreno de ‘The Life of a Showgirl’, el duodécimo álbum de estudio de Swift. ‘The Official Release Party of a Show Girl’ recaudó $33 millones de dólares.

El segundo lugar se lo quedó ‘One Battle After Another’, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Paul Thomas Anderson.

