Nicole Kidman reaparece en público tras solicitar el divorcio a Keith Urban

La actriz australiana Nicole Kidman realizó este fin de semana su primera aparición pública desde que solicitó formalmente el divorcio de su esposo, el cantante country Keith Urban, con quien estuvo casada 19 años. La ocasión estuvo marcada por un motivo solidario: la gala benéfica de amfAR en Dallas, organizada para recaudar fondos destinados a la investigación contra el VIH/SIDA.

De acuerdo con medios como People y Us Weekly, la ganadora del Óscar lució un elegante vestido negro durante la subasta anual de la fundación, donde entregó el premio a la Inspiración al guionista y productor Taylor Sheridan, creador de la exitosa franquicia Yellowstone.

En su discurso, Kidman destacó la importancia de la solidaridad en tiempos difíciles.

“Creo que Taylor reconoce, como todos nosotros, que somos más parecidos que diferentes, y que somos mejores cuando nos cuidamos mutuamente”, señaló. “Por supuesto, esa es la razón por la que estamos aquí esta noche. ¿Qué mejor manera de apoyar, de elevar nuestra humanidad común, que ayudando a financiar investigaciones audaces e innovadoras?”, agregó.

La aparición de la actriz se produce apenas unos días después de que, según documentos judiciales obtenidos por ABC News, solicitara el divorcio de Urban en Nashville, Tennessee. Ambos alegaron “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación y acordaron un calendario preliminar de custodia para sus dos hijas adolescentes: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

La noticia de la ruptura llegó tras varios reportes que aseguraban que la pareja llevaba meses separada.

Con esta reaparición en Dallas, Nicole Kidman no solo reafirma su papel una de las figuras más destacadas de Hollywood, sino también su compromiso para apoyar a diferentes causas humanitarias.

Desde 2006, la actriz es Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, dedicada a erradicar la violencia contra las mujeres a nivel global. También ha apoyado la labor del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer, además de haber donado en causas como los incendios forestales en Australia, y financiar la construcción de una escuela para niños afectados por el terremoto de Haití.

