Se cumplen 30 años de ‘Pies Descalzos’ de Shakira, el álbum que la catapultó a la fama

Este 6 de octubre se culplen 30 años del lanzamiento de ‘Pies Descalzos’, el álbum con el que la cantante colombiana Shakira saltó a la fama mundial en la década de los 90.

En 1995 Shakira lanzó ‘Pies descalzos’, un álbum que transformó su carrera y la proyectó al estrellato internacional. Este trabajo discográfico se caracterizó por su propuesta que combinaba el pop-rock y sonidos latinos.

‘Pies descalzos’ de Shakira hizo historia en Colombia al convertirse en el primer álbum en vender más de un millón de copias en el país. Este álbum fue el tercero en la carrera de Shakira. Sus predecesores ‘Magia’ (1991) y ‘Peligro’ (1993) se convirtieron en los primeros intentos de Shakira para abrirse paso en la música internacional, pero finalmente lo logró con su tercer trabajo discográfico.

A diferencia de sus discos anteriores, Shakira negoció mayor control creativo para su nuevo álbum con Sony Music. Con once canciones escritas por la propia artista, ‘Pies descalzos’ ofreció un sonido fresco y letras profundas que mostraron a una Shakira compositora, poeta e intérprete, recordó hoy la casa disquera Sony Music en un comunicado.

“Pies descalzos viene de mi necesidad de expresar un cierto inconformismo que tengo hacia las normas, todas las normas, hacia todas las convenciones sociales”, expresó la cantante en 1996.

Algunos de los temas más emblemáticos del repertorio de Shakira forma parte de este álbum. Canciones como ‘Estoy aquí’, ‘Antología’, ‘Dónde estás corazón’ y ‘Se quiere, se mata’ ingresaron al listado Top Latin Songs de Billboard, catapultando el éxito musical de Shakira.

30 años después ‘Pies descalzos’ está certificado como álbum siete veces diamante por sus ventas físicas y dos veces platino por sus reproducciones digitales. Además es el tercero más vendido de su carrera, con más de 4,3 millones de copias a nivel mundial, solo detrás de ‘Laundry Service’ (2001) y ‘Fijación Oral Vol. 1’ (2005), según informó EFE.

Actualmente Shakira disfruta el éxito de su álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, disco con el que la artista retomó su carrera y las giras tras su polémica ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué. Luego de presentarse en una primera etapa en varios países de Latinoamérica y Estados Unidos, Shakira retomará la ruta latinoamericana de su gira ‘ en Colombia el 25 de octubre con dos conciertos en el estadio Pascual Guerrero de Cali y el 1 de noviembre en el estadio Vive Claro de Bogotá.

