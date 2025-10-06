Florinda Meza reacciona al sketch del Chavo del 8 en SNL: ‘La interpretación de Bad Bunny fue magistral’

Florinda Meza, actriz mexicana, se mostró muy complacida con el sketch que Bad Bunny hizo en el programa Saturday Night Live para rendir homenaje al emblemático programa El chavo del 8.

Muchas personas le pedían a la viuda de Roberto Gómez Bolaños que reaccionara al trabajo del boricua en el famoso programa estadounidense, en donde interpretó a Quico.

Luego de tanta insistencia, la famosa respondió en una publicación en Instagram: “Me preguntan mi opinión sobre el sketch del Chavo del Ocho en el programa Saturday Night Live. Por supuesto, me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota”.

En su mensaje, destacó que algo que caracterizó al trabajo de Chespirito fue la universalidad, debido a que se dobló en muchos idiomas e impactó a personas ajenas a la cultura latinoamericana.

“Esa es la magia del programa, que fue doblado en muchos idiomas, hasta en japonés y mandarín. Incluso Matt Groening, creador de Los Simpsons, incluyó en su famosa serie animada un personaje inspirado en el Chapulín Colorado. Yo le agradezco este homenaje a Saturday Night Live, pero sobre todo, a Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny”, agregó.

Florinda Meza advierte de mal uso de su imagen

La artista aprovechó esta publicación para advertir de estafas que están aplicando con su imagen.

“Les quiero decir que estamos en una época maravillosa. La inteligencia artificial sirve para cosas positivas, mi documental “¡Atrévete A Vivir!’ es una prueba clara de ello. Pero también se usa para estafar, mentir y suplantar la personalidad. No he publicado nada en mi cuenta de X desde el 4 de junio de este año. Nada. Cualquier post que se me adjudique en esta plataforma sobre este homenaje de Bad Bunny, es falso”, indicó.

Además, comentó: “Si ustedes creen que esto solo nos pasa a los famosos, les cuento que le puede pasar a cualquiera. Por eso, ahora más que nunca, hay que estar alerta. Y como público, atender solo aquella información verificada”.

