Kristen Wiig contrató una experta para investigar si en su mansión había fantasmas

La actriz y comediante Kristen Wiig dio una entrevista recientemente en la que habló sobre su relación sobre los eventos paranormales y confesó que creía en todo tipo. La entrevista la dio en el podcast ‘Good Hang with Amy Poehler’.

Hay varias historias paranormales que han contado estrellas de Hollywood, y Wiig bromea diciendo que ella cree en todas.

Cree tanto que una vez contrató un servicio para cazar fantasmas en su mansión de $5 millones de dólares, ubicada en Pasadena, California, y que compró en 2021. Este tema de conversación llegó al podcast porque Poehler le preguntó en qué creía.

Wiig dice que nunca había un fantasma, pero que sí ha sentido presencias y le ha pasado en su casa y otros sitios. “Ha habido veces que he ido a… cuando entro en un lugar, a veces puedo… sobre todo si alguien murió allí”, dijo en el podcast.

Explicó que el servicio que contrató fue en línea. La mujer que analizó su propiedad estaba en Nuevo México y entre todo lo percibió, dijo que habían pasado cosas en esa propiedad.

No es de extrañar este comentario, pues el hogar de Wiig en Pasadena data de hace 100 años, por lo que sin duda han pasado muchas personas en el sitio. Además de la actriz, esta propiedad también perteneció a los cineastas Sarah Wetherbee y Emre Sahin

Aunque la casa se construyó hace muchos años, según ‘Realtor.com’ en los últimos años se le ha hecho extensas reformas para que se mantenga en buen estado y actualizada.

La propiedad de Wiig está distribuida en tres dormitorios, tres baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

