Jennifer Lopez y Ben Affleck posan juntos en la alfombra roja por primera vez desde su divorcio

Los actores Jennifer Lopez y Ben Affleck se reencontraron en la alfombra roja del estreno de la película “Kiss of the Spider Woman”, su primer encuentro público tras el polémico divorcio que protagonizaron.

Jennifer Lopez y Ben Affleck trabajaron juntos en el rodaje de esta película que inició antes del divorcio. JLo protagoniza la película musical mientras que Affleck fue el productor creativo de la cinta. El divorcio ocurrió mientras continuaba la grabación de la película por lo que tuvieron que continuar trabajando juntos tras la separación y divorcio.

Los exesposos asistieron a la premiere de “Kiss of the Spider Woman” y posaron juntos en la alfombra roja. Según medios como Page Six, la expareja se mostró amigable entre sí e incluso fueron captados hablándose mutuamente al oído. Incluso el actor ayudó a Lopez a caminar por la alfombra roja.

Ambos se mostraron felices y sonrieron a las cámaras de la prensa que se encontraban en la premiere, quienes no perdieron la oportunidad de fotografiarlos juntos.

Ben Affleck y Jennifer Lopez se mostraron amigables en la alfombra roja. Crédito: Evan Agostini | AP

Con este cordial y amigable reencuentro, Jennifer Lopez y Ben Affleck pusieron fin a los rumores de conflicto entre ellos tras el divorcio. La pareja se casó en 2022 en una íntima ceremonia en Las Vegas y se formalizó su divorcio a principios de 2025, citando diferencias irreconciliables.

Jennifer Lopez ha asegurado que trabajar en la película “Kiss of the Spider Woman” la ayudó a lidiar con el difícil momento que estaba atravesando por su ruptura.

Ben Affleck elogió el trabajo de Jennifer Lopez en la película. “Al principio de su participación en esto, Jennifer simplemente iba a darlo todo y lo hizo. Trabajó muchísimo. Se puede apreciar su gran talento; creció viendo musicales clásicos. ¡Ella realmente lo hace todo en esta película!”, dijo en una entrevista con “Extra” en el estreno.

Jennifer Lopez también resaltó el trabajo de Affleck para la producción de la cinta y aseguró que sin su participación no hubiese sido posible llevar a cabo la cinta. “Si no fuera por Ben, la película no se habría hecho, y siempre le daré ese crédito”, dijo en una entrevista para Today este lunes.

En esa misma entrevista JLo habló sobre lo que significó esta película para ella. “La película trata sobre el escapismo. Trata sobre cómo el cine y el arte nos salvan en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Y hacer este proyecto fue un sueño hecho realidad para mí, que realmente me ayudó a superar un momento difícil en mi vida personal también”, dijo.

Sigue leyendo:

Dwayne Johnson opina sobre el fracaso en taquilla de ‘The Smashing Machine’

Se cumplen 30 años de ‘Pies Descalzos’ de Shakira, el álbum que la catapultó a la fama

Nicole Kidman reaparece en público tras solicitar el divorcio a Keith Urban