Lina Luaces revela cómo controla la enfermedad autoinmune que padece

Lina Luaces, hija de la reconocida presentadora Lili Estefan y actual Miss Universe Cuba, volvió a mostrarse completamente transparente con sus seguidores al compartir una actualización sobre su salud. La modelo, que hace algún tiempo reveló padecer una enfermedad autoinmune, anunció recientemente que ha logrado eliminar por completo los síntomas gracias a un enfoque natural y holístico.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en redes sociales, Lina le respondió a una fan que le consultó acerca de su padecimiento.

“Se llama psoriasis y la traté de forma natural y holística. Dejé de comer los alimentos inflamatorios como gluten, lácteos, azúcar, alcohol, etc. y los síntomas desaparecieron. Ya no he tenido salpullido ni molestias”, indicó.

La joven de 23 años explicó que la clave de su mejoría ha sido la modificación de sus hábitos alimenticios, un proceso que, según afirma, le permitió recuperar su bienestar y mantener su piel libre de brotes.

El testimonio de Lina se suma a los de otras celebridades que han hablado abiertamente sobre su lucha contra la psoriasis, como Kim Kardashian, Cara Delevingne, LeAnn Rimes y Cyndi Lauper.

En otros temas, la recién nombrada Miss Universe Cuba también contestó sobre lo que opina de las críticas que ha recibido a raíz del resultado del certamen de belleza donde representará a la isla y aseguró que ya no le afectan en lo más mínimo y que hará todo lo que esté en sus manos para desempeñar un buen papel.

“Puedes dejarte destruir completamente por algo que alguien dice o simplemente seguir adelante. Sé lo que he puesto para llegar aquí y duermo tranquila por la noche. Si no recibo consejo de alguien, entonces tampoco acepto críticas de esa persona”, mencionó durante una entrevista con People en Español.

