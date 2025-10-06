Quiénes recibirán un pago del Seguro Social este 8 de octubre

Los pagos del Seguro Social correspondientes a octubre comenzarán a distribuirse esta semana, marcando además el inicio oficial del nuevo sistema sin cheques en papel que aplica a la mayoría de los beneficiarios en todo Estados Unidos.

A partir de este mes, los depósitos se realizarán únicamente mediante depósito directo en cuenta bancaria o a través de la tarjeta Direct Express, según informó la Administración del Seguro Social (SSA).

Este cambio responde a una orden ejecutiva firmada en marzo por el entonces presidente Donald Trump, que estableció el fin del uso de cheques físicos por parte del gobierno federal.

La fecha límite para adoptar este sistema fue el 30 de septiembre de 2025.

Quiénes recibirán su pago esta semana

De acuerdo con el calendario de la SSA, los beneficiarios nacidos entre el día 1 y el día 10 de cualquier mes del año recibirán su pago mensual este miércoles 8 de octubre.

Estos depósitos corresponden a jubilados y otros beneficiarios que reciben pagos regulares del programa.

Los pagos del Seguro Social se emiten cada miércoles, siguiendo el siguiente orden:

-Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes del año, el segundo miércoles del mes.

-Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes del año, el tercer miércoles del mes.

-Nacidos a partir del 21 de cualquier mes del año, el cuarto miércoles del mes.

Excepciones y pagos combinados

Quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 continuarán recibiendo su depósito el día 3 de cada mes, a menos que coincida con un fin de semana o feriado.

En el caso de las personas que reciben Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), los pagos se mantienen divididos: el de SSI se entrega el primer día del mes, mientras que el del Seguro Social llega el día 3.

Fechas futuras del SSI

El calendario oficial de la SSA también detalla las próximas fechas de pago del SSI, que se realizarán el primer día hábil de cada mes.

Estas son las programadas:

–Viernes 31 de octubre de 2025 (correspondiente a noviembre 2025).

-Lunes 1 de diciembre de 2025 (para diciembre 2025).

-Miércoles 31 de diciembre de 2025 (para enero 2026).

-Viernes 30 de enero de 2026 (para febrero 2026).

-Viernes 27 de febrero de 2026 (para marzo 2026).

La SSA recordó que los beneficiarios pueden consultar el estado de sus pagos y el método de depósito a través de su cuenta personal en ssa.gov o mediante la aplicación my Social Security.

Sigue leyendo:

– Pagos del Seguro Social continúan, pero el anuncio de su aumento en 2026 se retrasará por cierre gubernamental

– Primer pago a jubilados del Seguro Social se dará el 8 de octubre

– El Seguro Social entregará hasta tres pagos en octubre 2025: Fechas clave que debes considerar