Reportan que el exjugador de New York Jets, Mark Sánchez, salió del hospital a la cárcel

Tras ser apuñalado el sábado en Indianápolis, el exjugador de los New York Jets, Mark Sánchez, fue dado de alta y trasladado directamente a prisión, según reportes.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, el comentarista de la NFL fue dado de alta el domingo por la mañana, poco más de 24 horas después de haber sido apuñalado en el centro de Indianápolis, específicamente cerca de Senate Avenue y West Washington Street.

El reporte indica que Sánchez fue fichado y posteriormente su fianza fue pagada en efectivo por el abogado californiano Nick Sánchez.

El mariscal de 38 años, que ahora es comentarista de FOX Sports, se encontraba en la ciudad para la transmisión del duelo entre Las Vegas Raiders e Indianapolis Colts.

Sánchez fue trasladado al hospital en condición estable tras el ataque ocurrido alrededor de las 12:30 de la madrugada del sábado. No obstante, horas más tarde, la Policía anunció el arresto del exjugador.

Al exjugador se le acusa de cargos de agresión con lesiones, entrada ilegal a un vehículo motorizado e intoxicación pública.

En las últimas horas, se conoció el audio de la llamada al 911 donde se alerta sobre el incidente. En la grabación del despacho policial, se escucha a los oficiales hablando sobre la recolección de pruebas en la zona del incidente.

Además de Sánchez, otro individuo presuntamente implicado sufrió cortes en el rostro, incluyendo una herida visible en la mandíbula, según imágenes compartidas por un reportero local.

Mark Sánchez tuvo una carrera notable como mariscal de campo en la NFL. Nacido en Long Beach, California, el 11 de noviembre de 1986, Sánchez se destacó desde joven en Mission Viejo High School, donde llevó a su equipo a un récord de 27-1.

Fue seleccionado en el puesto 5 del Draft 2009 por los Jets, convirtiéndose en uno de los quarterbacks novatos más mediáticos. En sus dos primeras temporadas, llevó al equipo a las Finales de la Conferencia Americana (AFC). Tras retirarse, se convirtió en analista de color para FOX Sports, cubriendo partidos de la NFL.



