Riesgo de listeria: Retiro urgente de ensaladas de pasta delicatessen de Kroger

El 4 de octubre, The Kroger anunció el retiro del mercado de dos tipos de la ensalada de moño con pesto de albahaca y de penne con mozzarella ahumada que se vendieron en las tiendas Kroger en 28 estados del país bajo once marcas. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) informa que el retiro se debe a una posible contaminación por listeria de uno de los ingredientes.

El motivo del retiro de las ensaladas, es porque contienen un tipo de pasta relacionado con el retiro iniciado por Fresh Creative Foods debido a una posible contaminación con Listeria monocytogenes en la pasta, elaborada por Nate’s Fine Foods de Roseville, CA.

¿Cómo identificar los productos retirados del mercado?

1. Ensalada de pasta con pajarita y pesto de albahaca

Códigos Afectados:

217573-10000: Vendida a peso en el Mostrador de Servicio de Delicatessen.

217573-20000: Vendida en Paquetes Grab-n-Go de peso aleatorio (Departamento de Charcutería).

Fechas afectadas: Del 6 de septiembre de 2025 al 2 de octubre de 2025.

2. Ensalada de penne con mozzarella ahumada

Código Afectado:

227573-10000: Aplicable a ambas presentaciones (mostrador y paquetes Grab-n-Go).

Tipos de Paquete:

Vendida a peso en el Mostrador de Servicio de Delicatessen.

Vendida en Paquetes Grab-n-Go de peso aleatorio (Departamento de Charcutería).

Fechas afectadas: Del 29 de agosto de 2025 al 2 de octubre de 2025.

Los productos se vendieron bajo las siguientes marcas: Kroger, Baker’s, City Market, Dillons, Fred Meyer, Fry’s, Gerbes, King Soopers, Payless, Ralphs y Smith’s.

¿Dónde se vendieron los productos?

Los productos fabricados entre el 6 de septiembre de 2025 al 2 de octubre de 2025 y distribuidas en las tiendas Kroger de 28 estados de los Estados Unidos, que incluyen: Alaska (AK), Alabama (AL), Arkansas (AR), Arizona (AZ), California (CA), Colorado (CO), Georgia (GA), Idaho (ID), Illinois (IL), Indiana (IN), Kansas (KS), Kentucky (KY), Luisiana (LA), Míchigan (MI), Misuri (MO), Misisipi (MS), Montana (MT), Nebraska (NE), Nuevo México (NM), Nevada (NV), Ohio (OH), Oregón (OR), Carolina del Sur (SC), Tennessee (TN), Texas (TX), Utah (UT), Washington (WA) y Virginia Occidental (WV).

¿Cuáles son los riesgos de una infección por Listeria?

La Listeria monocytogenes es una bacteria causante de infecciones graves y en algunos casos mortales, sobre todo personas con sistemas inmunitarios debilitados, niños pequeños, personas frágiles o ancianas.

En personas sanas, una infección por listeria puede presentar síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea. En mujeres embarazadas, la infección por Listeria puede causar abortos espontáneos y muerte fetal en mujeres embarazadas.

Aunque hasta la fecha, no se han reportado personas afectadas por el consumo de alimentos retirados del mercado, se insta a los clientes a verificar la información y en caso de haber adquirido, evite su consumo, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra.

Sigue leyendo: