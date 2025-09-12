Cruz Martínez se defiende ante la Fiscalía de Nuevo León tras acusaciones de Alicia Villarreal

El productor musical Cruz Martínez acudió este jueves a la Fiscalía de Nuevo León para comparecer en el proceso legal que enfrenta tras las denuncias presentadas por su exesposa, la cantante Alicia Villarreal, quien lo acusa de violencia familiar, intento de feminicidio y robo.

A su salida del recinto judicial, el músico de 53 años aseguró sentirse tranquilo y dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer el caso. Explicó que la audiencia fue pospuesta y que aún se desconoce la nueva fecha, pero subrayó que respetará lo que indique la ley.

“Me siento tranquilo, y creo que cuando se trata de la familia, es algo tranquilo… estamos obviamente respetando lo que dice la ley y el proceso, y estamos contentos de lo que se ha avanzado”, expresó ante la prensa.

Martínez afirmó que sus hijos viven con él y que ha buscado mantenerlos alejados de la polémica.

“Ellos también deben tener la mente ocupada y enfocarse en la parte positiva de la vida”, dijo Cruz Martínez.

Sobre las acusaciones, el productor defendió su trayectoria artística y negó haberse beneficiado de la exposición mediática que ha generado el conflicto con Villarreal: “Yo me dedico a la música, me dedico a la creación, no me dedico a esto… mi vida ya estaba hecha, ustedes me conocen desde antes que me casé”.

Cruz Martínez y Alicia Villarrreal estuvo casada durante 22 años y tiene dos hijos en común. Mientras el proceso continúa, Martínez afirmó que seguirá enfocado en su carrera y su familia, pero sin dejar de atender las disposiciones judiciales.

