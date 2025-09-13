Cruz Martínez aclara si Alicia Villarreal le fue infiel: “Las pruebas existen”

En Woodside Media le consultaron a Cruz Martínez si la cantante Alicia Villarreal le había sido infiel con Cibad Hernández, quien es la actual pareja sentimental de ella. El músico de raíces mexicanas fue bastante cauteloso al momento de responder. Sin embargo, aclaró que “las pruebas existen” e invitó a las personas a buscar a través de las distintas plataformas todo lo que indicaría que posiblemente ellos ya tienen un buen tiempo juntos.

El productor musical no quiso revelar ningún tipo de detalles que afectara a la madre de sus hijos, pero las indirectas sobre el tema no faltaron al respecto: “Yo no soy un libro abierto. Si la otra parte es un libro abierto, pues ustedes saben. Todas las pruebas que existen, la verdad, están en internet. Es dar una buscada y van a encontrar de todo“, explicó.

Sin embargo, en el programa “Siéntese quien pueda”, transmitido por Univision, una fuente que conoce a Cruz Martínez les comentó que Villarreal y Cibad llevan ya un rato juntos, incluso cuando la cantante todavía estaba casada con el padre de sus hijos; solo que como el divorcio no había salido, ella prefirió mantener todo en silencio para evitar mayores inconvenientes durante el trámite legal.

La fuente mencionó en el espacio de entretenimiento que esto no es un vínculo que se haya establecido en la fecha en que lo hicieron público. No obstante, la cantante no era la única que se encontraba en una presunta posición incómoda porque Hernández, en aquel momento, estaba en una relación: “Ellos no se están conociendo por primera vez. Ellos ya tenían una relación amorosa mientras Alicia estaba casada con Cruz Martínez. Cibad también tenía pareja“.

La pareja sorprendió el pasado 26 de agosto al anunciar que tienen una relación sentimental. La noticia la dieron a conocer luego de que compartieran algunas historias en Instagram tras asistir a un concierto en Las Vegas de los Backstreet Boys, y al día siguiente compartieron tiernos mensajes del amor que tienen el uno por el otro.

Tras las constantes especulaciones sobre su vida, Cibad se vio en la obligación de aclarar algunas dudas sobre su vida y dijo que no compartía su apartamento, tampoco vive con más hombres, es licenciado en derecho, negó ser bisexual y firmó el divorcio en septiembre del año 2024.

