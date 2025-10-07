Empresa de Nueva York retira fideos estilo Shanghái por huevo no declarado en el etiquetado

Twin Marquis, una empresa de Nueva York, está retirando voluntariamente del mercado paquetes individuales de Fideos Gruesos Estilo Shanghái Twin Marquis debido a un posible alérgeno de huevo no declarado, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

El informe de retiro indica que, si bien los fideos estilo Shanghái en el lote afectado no incluyen huevo como ingrediente, podrían contener por error fideos Lo Mein, que sí están elaborados con huevo.

Riesgo para la salud pública

El huevo es uno de los nueve alérgenos más comunes y causantes de alergias alimentarias graves en los Estados Unidos, según la FDA. Las personas alérgicas o con sensibilidad severa al huevo pueden presentar una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen estos productos.

Aunque no se han reportado enfermedades ni reacciones adversas por el consumo de estos fideos hasta la fecha, se insta a los consumidores que los compraron a evitar consumirlos.

¿Cómo identificar el producto retirado del mercado?

La FDA publicó en su sitio oficial una imagen del producto sujeto a retiro. Crédito: FD | Cortesía

El producto retirado fue fabricado el 20 de mayo de 2025 en Brooklyn, Nueva York, y se distribuyó a través de puntos de venta en todo el país. El problema se descubrió a raíz de las quejas de un distribuidor.

Producto Afectado: Fideos Simples Gruesos Estilo Shanghái Twin Marquis, presentación de 16 onzas.

Código de Fecha: “05520” (impreso en el paquete).

Código UPC: “760941103016”.

Los códigos del producto está impreso en la parte posterior del empaque. Crédito: FDA | Cortesía

Se recomienda a los clientes verificar la información del paquete y, si coincide con el lote retirado, descartar el producto o regresarlo al lugar de compra. En caso de dudas, la empresa pone a disposición el teléfono 800-544-6855 (lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. CST) y el correo electrónico info@twinmarquis.com.

¿Cuáles son los síntomas de la alergia a los huevos?

Como mencionamos, la alergia al huevo es una de las más comunes en el país. Es frecuente en niños, y según Mayo Clinic, la mayoría de los afectados la superan antes de la adolescencia.

Sin embargo, hay que estar atentos a los síntomas que se presentan al consumirlo que van desde inflamación de la piel o urticaria, congestión, goteo nasal, estornudos, cólicos, náuseas, vómitos, tos, silbido al respirar, opresión en el pecho y falta de aire.

Evite el consumo del producto sujeto a retiro si es alérgico al huevo. En caso de algún síntoma, busque atención médica.

Sigue leyendo: