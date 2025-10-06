Jaime Munguía se libera de su sanción y pone fecha para volver este 2025

El boxeador mexicano, Jaime Munguía, ha quedado libre de las sanciones en su contra luego de varios meses de incertidumbre y con esta decisión podrá reactivar su carrera profesional para seguir luchando por conquistar un cinturón de campeón mundial.

El pugilista tijuanense fue absuelto en primera instancia por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y ahora recibió también el visto bueno de la British Boxing Board of Control (BBBofC), que validó su explicación respecto al resultado adverso en la prueba antidopaje realizada el pasado 3 de mayo, tras su revancha contra Bruno Surace en Riad, Arabia Saudita.

Con esta resolución, su triunfo por decisión unánime frente al italiano se mantiene oficial y Munguía ya comienza a planear lo que será su regreso al ring para finales de 2025, aunque todavía tendrá que encontrar un rival para conseguirlo.

Canelo Álvarez habla sobre el caso de Jaime Munguía. Crédito: Damian Dovarganes | AP

La información sobre esta medida la dio a conocer el secretario general de la BBBofC, Robert Smith, durante una entrevista ofrecida para The Ring, donde brindó mayores detalles sobre el futuro del mexicano.

“La explicación del boxeador fue aceptada por UKAD (Agencia Antidopaje del Reino Unido) y luego nos fue informada a nosotros. Por lo tanto, se le advirtió sobre su conducta futura. Todo lo suministrado fue revisado y su explicación para el hallazgo fue aceptada, la UKAD no procederá más allá de eso”, expresó.

El positivo inicial señalaba presencia de testosterona exógena, aunque la defensa del mexicano presentó pruebas que apuntaban a una contaminación accidental con pregnenolona, una hormona natural que no está prohibida por la VADA. Para sostener su versión, se analizaron 74 productos entre suplementos y artículos de higiene personal de hotel, encontrándose cuatro contaminados con pregnenolona, pero ninguno con testosterona artificial.

La controversia se desató luego de que Jaime Munguía vengara en mayo la derrota sufrida en diciembre de 2024 ante Surace, cuando el italiano lo noqueó en su propia casa. La victoria en la revancha fue opacada por el hallazgo de este presunto dopaje, aunque ahora, con el caso cerrado, el mexicano ya piensa en nuevos desafíos.

Fernando Beltrán ya piensa en rivales para Jaime Munguía. Crédito: John Locher | AP

“Creo que Surace ya no es una opción. Hicimos lo que teníamos que hacer. Ese capítulo está cerrado y ahora buscamos otros retos y rivales, veremos qué surge este año y tener una gran pelea el próximo año”, declaró Munguía con determinación.

Aunque la BBBofC validó la victoria, el boxeador quedó bajo advertencia, por lo que se le aplicará un periodo de libertad condicional de un año, retroactivo a la fecha del examen, con controles antidopaje aleatorios adicionales y ciertas restricciones.

Por su parte, el Consejo Mundial de Boxeo respaldó esta resolución y reconoció la solidez científica de la defensa, aunque aclaró que la ingestión accidental de pregnenolona no elimina del todo la clasificación como hallazgo adverso.

