Dos jóvenes arrestados por lanzar fuegos artificiales a una patrulla de Boston

Los oficiales del Departamento de Policía de Boston fueron atacados por una multitud que se encontraba bloqueando Avenida Massachusetts y Tremont Street con varios vehículos. Algunas de las personas arrojaron fuegos artificiales a las patrullas y una de ellas se incendió. Ambos jóvenes fueron arrestados y acusados de varios cargos.

“Los oficiales que respondieron se encontraron con una multitud de más de 100 personas que inmediatamente comenzaron a atacar a los cruceros marcados de la policía de Boston “lanzando fuegos artificiales, conos, postes y otros objetos”, dijo la policía de Boston.

La multitud bloqueaba las avenidas

La policía describió que grandes multitudes de peatones y automóviles bloqueaban las carreteras, mientras participaban en “actividades ilegales como quema de vehículos, donuts y carreras callejeras ilegales”.

Una de las patrullas de la policía sufrió graves daños tras ser impactado repetidamente con fuegos artificiales, lo que provocó un incendio en su interior. El Departamento de Bomberos de Boston extinguió las llamas y el vehículo fue posteriormente remolcado del lugar.

Durante el incidente, los agentes arrestaron a dos personas:

Julian Bowers, de 18 años, de Cumberland, Rhode Island, fue puesto bajo arresto. Tras una persecución a pie fue puesto bajo custodia por los cargos de:

William Cantwell, de 19 años, de Warwick, Rhode Island, fue arrestado después de ser observado repetidamente golpeando un crucero con un poste naranja. Tras una breve lucha, Cantwell fue detenido. Una búsqueda de su bolsa dio como resultado la recuperación de dos paquetes de comestibles de marihuana, enfrenta cargos de:

Se espera que Bowers y Cantwell sean procesados ​​en el Tribunal de Distrito de Roxbury.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, indicó que el grupo involucrado en el incidente “no es bienvenido en la ciudad y enfrentará serias consecuencias”.

La policía pide a cualquier persona con información con relación al accidente, que se ponga en contacto con los detectives del distrito D-4 al (617) 343-4683. A quienes deseen proporcionar información de forma anónima pueden hacerlo a través de CrimeStoppers Tip Line 1-800-494-TIPS.

