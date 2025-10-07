Nicole Kidman presume nuevo look junto a sus hijas en París tras separación de Keith Urban

A menos de una semana de su separación de Keith Urban, con quien estuvo casada durante 19 años, Nicole Kidman sorprendió con una renovada imagen y una aparición pública que no pasó desapercibida.

La actriz australiana, de 58 años, asistió al desfile de moda femenina Primavera-Verano 2026 de Chanel, realizado en el Grand Palais de París, luciendo un nuevo look que muchos interpretaron como una declaración de independencia y renovación personal.

Kidman apareció con una cabellera rubia más clara, larga y con flequillo, acompañada por sus hijas Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Madre e hijas optaron por un estilo vaquero: la ganadora del Óscar combinó jeans vaqueros anchos con una camisa de esmoquin blanca; Sunday, quien desfiló en la pasarela de Dior un día después de que su madre solicitara el divorcio, optó por un chaleco rojo; la menor, complementó su vestido negro corto con una chaqueta.

Nicole Kidman estuvo acompañada por sus hijas Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. Crédito: Christophe Ena | AP

Esta es la segunda aparición pública de Kidman tras el anuncio de su separación. La primera tuvo lugar en Texas, donde asistió a una subasta benéfica de amfAR Dallas junto a Taylor Sheridan, creadora de la serie Lioness, en la que Kidman participa.

Mientras tanto, Keith Urban fue visto el pasado 2 de octubre en Hershey, Pensilvania, sin su anillo de bodas, aunque mantuvo una imagen familiar durante su concierto al proyectar una fotografía de Kidman y sus hijas mientras interpretaba el tema ‘Heart Like a Hometown’. El músico se encuentra en las últimas fechas de su gira mundial, con presentaciones programadas en Texas y Tennessee.

A la pasarela, que ocurre en el marco de la Semana de la Moda de París, también acudieron estrellas como Pedro Pascal, Tilda Swinton, Margot Robbie, Vanessa Paradis, Eva Herzigova, Marion Cotillard, Tilda Swinton, Ayo Edebiri, Jeff Bezos y Lauren Sanchez.

Sigue leyendo: