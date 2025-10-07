Niurka Marcos le pide a Susana Zabaleta ser “congruente” para enfrentar una polémica

Niurka Marcos reaccionó a la controversia que se ha registrado en los últimos días con Susana Zabaleta y el encuentro que sostuvo con los medios de comunicación, así como la burla que tuvo su novio, Ricardo Pérez, a los reporteros. Por ello, consideró que no le parece que haya enfrentado la situación de la mejor manera.

La cubana está consciente del papel crucial que juega la prensa frente a los integrantes del mundo del entretenimiento y que considera que siempre debe existir: “Susi, hay que ser congruente a la hora de enfrentar una polémica. Ustedes son una de las esquinas importantes. Es el artista, los medios y el público. Es un triángulo obligatorio y necesario. Nadie puede borrar eso”.

La vedette explicó que no está de acuerdo con las faltas de respeto, no solo con los reporteros, sino también con los seguidores de cada quien; siendo así, rechazó el trato que Susana y Ricardo le han dado a los medios de comunicación, dado que ella lo ve como una equivocación al trabajo que cada quien está realizando.

“Nadie puede hacer menos, ni al público tratando de subestimarlo, y menos a los medios que transmiten la información de manera que sea. Con polémica, sin polémica. Entonces, pelearse con los medios, yo siempre he considerado que es erróneo”, dijo durante su más reciente encuentro con los reporteros.

Marcos aclaró que no tiene ningún tipo de problemas con la cantante, pero no apoya la postura que ha tenido ante la situación que parece estar lejos de resolverse. Por ello, dejó claro que siempre ha sentido admiración por todo lo que ha logrado en su carrera, pero siempre ha existido algo en ella, y es la sinceridad. Sentía que debía dejar clara la circunstancia que existe, ya que no deja de ocupar los principales titulares.

“Susana tiene todo mi respeto y tiene todo mi cariño y mi admiración como artista. No puedo brincarme esta parte porque no soy hipócrita, soy honesta. Tiene todo mi cariño, mi respeto como artista. Pero Susi, hay que ser congruente a la hora de enfrentar una polémica”.

