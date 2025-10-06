Taylor Swift vende millones de copias de ‘The Life of a Showgirl’ el día de su lanzamiento en EEUU

La cantante Taylor Swift se anotó un nuevo éxito tras el lanzamiento de su duodécimo álbum The Life of a Showgirl. La artista vendió 2,7 millones de copias en ventas tradicionales (compras físicas y digitales) de de todas las versiones disponibles del álbum en su primer día de lanzamiento.

De acuerdo con Luminate, The Life of a Showgirl marcó varios hitos en la carrera de Swift y en la historia de la música. Según los datos del mencionado portal que rastrea datos musicales, esta es la semana más grande de ventas en la carrera de Swift y la segunda semana de ventas más grande para cualquier álbum.

El álbum que acumuló mayor número de ventas en su primera en los últimos 30 años el debut de 25 de Adele, que vendió 3,378 millones de copias en su primera semana en 2015.

Además es el primer álbum que acumula mayor cantidad de ventas de copias de un álbum en formato de vinilo en una sola semana, con 1,2 millones de copias, desde 1991. El último álbum de Swift, The Tortured Poets Department, vendió 859.000 copias en vinilo en su primera semana.

Taylor Swift también batió récord de reproducciones. De acuerdo con Spotify, este nuevo álbum de la estrella pop se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día en Spotify en lo que va de 2025. Además, The Life of a Showgirl’ superó los 5 millones de pre-guardados en la plataforma, lo que representa otro récord para Taylor Swift con su nuevo álbum.

La artista también estrenó en cines de “Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl”, cinta que se proyectó durante tres días. La película se proyectó en más de 3.700 salas en Estados Unidos y Canadá y en otras 3.588 salas internacionalmente.

Tras su estreno, la cinta recaudó unos US$ 13 millones a nivel internacional, según AMC, lo que eleva sus ingresos globales a US$ 46 millones.

