Trump sobre un posible indulto a Ghislaine Maxwell: “Lo hablaré con el Departamento de Justicia”

El presidente Donald Trump afirmó que evaluará un posible indulto a Ghislaine Maxwell, excolabora de Jeffrey Epstein, e indicó que lo hablará con el Departamento de Justicia, un día después de que la Corte Suprema rechazara su apelación.

Las palabras de Trump se produjeron en la Oficina Oval luego de que se le consultara directamente si consideraría la posibilidad de concederle clemencia a Maxwell, a lo que el mandatario se negó a descartar esta posibilidad, informó The Hill.

“Bueno, lo revisaré. Hablaré con el Departamento de Justicia”, apuntó el republicano. “No lo consideraría ni lo dejaría de considerar; no sé nada al respecto. Hablaré con el Departamento de Justicia”.

El enfoque del presidente se centró en la necesidad de consultar a las instancias legales correspondientes antes de emitir un juicio. “Sabes, hace mucho que no oigo ese nombre. Puedo decir que tendría que echarle un vistazo. Tendría que echarle un vistazo. ¿Lo rechazaron?”, preguntó Trump a los medios.

Actualidad de Maxwell en medio de su condena

Maxwell, quien fue amiga y socia de Epstein, está cumpliendo una pena de 20 años por conspiración y asistencia en el abuso sexual de menores de edad por parte del polémico empresario. Pese al dictamen de la Corte, Trump dijo que el proceso de decisión requiere información precisa del organismo judicial.

Cuando se le preguntó sobre razones para otorgar un indulto, Trump señaló que “mucha gente me ha pedido indultos”, citando como ejemplo el caso reciente de Sean “Diddy” Combs. Sin embargo, sobre el estado del proceso de Maxwell, el presidente manifestó: “Sí, o sea, tendré que revisarlo. Tendría que preguntarle al Departamento de Justicia. No sabía que lo rechazaron. Francamente, ni siquiera sabía que ella lo estaba pidiendo”.

Las declaraciones de Trump se produjeron luego de que Maxwell se reunió durante el verano con un funcionario de alto rango del Departamento de Justicia, tras lo cual fue transferida a un centro penitenciario de mínima seguridad para mujeres, lo que generó diversas especulaciones.

Sigue leyendo:

– Caso Ghislaine Maxwell: la Casa Blanca lamentó que no se desclasifique el testimonio del jurado

– Juez rechaza solicitud de Trump de revelar testimonios de Ghislaine Maxwell en el gran jurado

– Antiguo mentor de pedófilo suicida Jeffrey Epstein fue hallado muerto en su casa a los 77 años