Avondale: el barrio de Chicago considerado como el quinto más bonito de todo el mundo 

Avondale, uno de los vecindarios con más historia y diversidad de Chicago, fue reconocido de manera reciente por su encanto urbano y su comunidad vibrante. Y es que según el ranking global de la revista especializada Time Out 2025, el barrio ocupa el quinto lugar entre los más “cool” del mundo, destacando por su equilibrio entre tradición, modernidad y vida cultural.

De acuerdo con NBC Chicago y Travel + Leisure, esta distinción consolida a Avondale como un destino imperdible dentro de la ciudad.

El barrio que conquistó al mundo desde el corazón de Chicago

Ubicado al noroeste de Chicago, Avondale ha pasado de ser una zona residencial tranquila a un punto de encuentro para artistas, emprendedores y amantes de la gastronomía. Time Out resaltó que la comunidad ha sabido reinventarse sin perder su esencia local, con una mezcla de historia polaca, influencias latinas y una nueva generación de jóvenes creativos que impulsan el desarrollo económico y cultural.

Entre sus principales atractivos se encuentran los restaurantes independientes y los bares de autor que transformaron su paisaje urbano. Espacios como Central Park Bar, Avondale Bowl y DMen Tap son referentes de la movida nocturna, mientras que cafeterías, panaderías artesanales y murales callejeros aportan un aire bohemio al vecindario.

Según Travel + Leisure, Avondale ofrece una experiencia más relajada y auténtica que otros barrios turísticos, lo que ha captado la atención tanto de locales como de visitantes internacionales.

Gastronomía, arte y comunidad: los pilares del reconocimiento

La escena culinaria fue uno de los factores clave para el reconocimiento global. Restaurantes como Wherewithall, que obtuvo una estrella Michelin, y Taquería Mazamitla, famosa por su cocina mexicana tradicional, reflejan la diversidad cultural que caracteriza al vecindario.

Además, sus ferias, mercados y espacios artísticos fomentan una vida comunitaria activa, algo que Time Out definió como “el espíritu que hace que Avondale se sienta vivo”.

Los 10 barrios más bonitos del mundo según Time Out 2025

De acuerdo con el listado publicado por Time Out, estos son los barrios que completan el top global de 2025:

Jimbōchō, Tokio (EE. UU.) Smithfield, Dublín (Irlanda) Carabanchel, Madrid (España) Holt Town, Manchester (Reino Unido) Avondale, Chicago (EE. UU.) Multan, Pakistán Garnethill, Glasgow (Escocia) Santo Antônio, São Paulo (Brasil) Tomigaya, Tokio (Japón) Verdun, Montreal (Canadá)

