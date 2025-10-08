Hinchas del Liverpool recaudan más de $285,000 dólares en honor a Diogo Jota y su hermano

La Fundación del Liverpool ha recaudado 226,000 libras (unos $285,000 dólares) en honor a Diogo Jota y su hermano André Silva, quienes fallecieron en julio en un accidente de tráfico en Zamora, España.

El dinero, aportado íntegramente por los aficionados, proviene de la venta de camisetas personalizadas con el nombre y número de Jota, así como de ediciones especiales creadas en homenaje al futbolista portugués.

Según el comunicado oficial, la Fundación destinará los fondos a programas de fútbol base en nombre de los hermanos Jota y Silva, con el objetivo de fomentar el desarrollo deportivo entre jóvenes de la comunidad. “El club compartirá más detalles sobre esta iniciativa en el futuro”, precisó la institución.

El Liverpool FC también prepara otros homenajes permanentes, entre ellos una escultura en los alrededores de Anfield que servirá como punto de encuentro para los aficionados que deseen rendir tributo al delantero, quien disputó 182 partidos, anotó 65 goles y conquistó una Premier League, una FA Cup y una Copa de la Liga con los Reds.

Mientras se construye la estatua, el club ha habilitado una zona temporal en Anfield para que los seguidores puedan dejar sus respetos. Además, las miles de ofrendas florales depositadas en los últimos meses serán recicladas y reutilizadas como parte de la decoración del estadio y de los centros de entrenamiento del club en la ciudad.

