Terence Crawford reveló la estrategia que usó para vencer a Canelo Álvarez

La victoria de Terence Crawford sobre Saúl “Canelo” Álvarez no solo sacudió el ranking libra por libra del boxeo, sino que generó una ola de preguntas sobre cómo el estadounidense logró desmantelar al ícono mexicano.

Tras el combate, el recién coronado campeón ha roto el silencio, detallando la estrategia maestra que lo llevó a la cima. En una entrevista íntima concedida a Fight Hub TV, “Bud” Crawford explicó que su triunfo se cimentó en una preparación táctica obsesiva y una capacidad de adaptación inigualable.

Para el púgil de Omaha, el enfrentamiento contra Canelo no fue una simple pelea de poder, sino una partida de ajedrez de alta velocidad.

La inteligencia, el arma secreta

Crawford no dudó en señalar que el factor determinante fue la inteligencia posicional y la gestión del riesgo. Él y su equipo planearon anular la presión que Canelo ejerce habitualmente, especialmente con sus poderosos golpes al cuerpo y hooks de izquierda.

“La clave fue la adaptación. Entrar ahí y no solo tener un plan A, sino tener un plan B, C y D”, explicó Crawford a Fight Hub TV.

“Canelo es un gran boxeador, una leyenda, pero mi inteligencia sobre el ring fue superior. Leíamos cada movimiento que intentaba hacer.”

Terence Crawford celebra tras vencer a Canelo Álvarez. Crédito: David Becker | AP

El campeón reveló que la preparación se centró en la versatilidad de su guardia, cambiando de southpaw a ortodoxo para desorientar a su rival y forzar fallos que a su vez generaban oportunidades de contragolpe.

Desactivando el poder de Canelo

El principal objetivo del equipo de Crawford era evitar que Canelo impusiera su ritmo lento y metódico, que es donde el mexicano usualmente destroza a sus oponentes con uppercuts y combinaciones letales.

“Sabíamos que iba a buscar la cabeza, a presionar constantemente”, continuó el campeón.

“Tuvimos que ser quirúrgicos, evitar sus golpes de poder y hacerlo fallar una y otra vez. La estrategia fue simple en teoría: ‘Lo hice pelear mi pelea, no la suya’. Eso fue lo que marcó la diferencia en las tarjetas.”

Con estas declaraciones, Crawford no solo celebra su triunfo, sino que establece un nuevo estándar en la élite del boxeo: el éxito a este nivel ya no solo se trata de talento, sino de la disciplina mental y el rigor táctico para desentrañar a rivales de la talla de Canelo Álvarez.

