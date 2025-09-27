Óscar de la Hoya asegura que una revancha de Canelo contra Crawford sería su fin

El histórico campeón mundial y ahora promotor de boxeo, Óscar de la Hoya, fue contundente al opinar sobre una posible revancha entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el estadounidense Terence Crawford al considerar que enfrentarse nuevamente sería un error que podría marcar el final de la trayectoria del tapatío.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para el programa ‘El Show de Piolín’, donde el titular de Golden Boy Promotions no dudó en descartar cualquier posibilidad de éxito para Álvarez si se concreta la segunda pelea tras analizar el resultado visto el pasado 13 de septiembre donde Crawford le arrebató el título indiscutido de los pesos súper medianos en la ciudad de Las Vegas.

“No, no, no, sería quizá… sería el fin de la carrera de Canelo”, sentenció cuando le cuestionaron si sería recomendable volver a ver a ambos sobre el ring.

De la Hoya explicó que en el boxeo los estilos son determinantes y que justamente ahí radica el problema para Álvarez. Según su análisis, Canelo luce incómodo frente a rivales que combinan movilidad y velocidad, características que Crawford demostró con creces en el Allegiant Stadium para poder lograr superarlo en las papeletas y quedarse con el triunfo por decisión unánime.

“Si tú metes a Crawford… porque son los estilos, el estilo cuenta. No es que Crawford sea mejor o éste es mejor o Canelo es mejor, no. Los estilos, un boxeador que se le mueve a Canelo, Canelo no puede, se confunde, se paraliza, porque él quiere tirar un golpe, tira un golpe y Crawford (se movió) está acá”, agregó De la Hoya en sus declaraciones.

Para el fundador de Golden Boy Promotions, lo sucedido en septiembre fue prueba suficiente de que el mexicano no puede descifrar a Bud Crawford y por ese motivo considera que un regreso al cuadrilátero podría ser un golpe aún más duro para su carrera.

“Canelo no puede. Así que si Canelo pelea con Crawford 10 veces, Crawford va a ganar 10 veces”, concluyó el histórico campeón mundial.

Óscar de la Hoya se ha convertido en una de las personas que más ha criticado al Canelo Álvarez tras su derrota contra Crawford en Las Vegas; consideró que no logró cumplir con las expectativas de este importante duelo y terminó siendo superado en todos los aspectos por el estadounidense que escaló dos divisiones para poder enfrentarlo y convertirse así en uno de los pocos hombres que ha dominado tres divisiones diferentes.

Sigue leyendo:

–Cartilla militar de Muhammad Ali será subastada

–David Benavídez se rinde en elogios ante Terence Crawford

–Julio César Chávez revela la fecha de regreso al ring de su hijo