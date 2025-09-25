David Benavídez se rinde en elogios ante Terence Crawford

El boxeador mexicoamericano, David Benavidez, compartió su punto de vista acerca de la impresionante victoria de Terence Crawford sobre Saúl “Canelo” Álvarez el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas para poder convertirse en el nuevo monarca indiscutido de los pesos súper medianos.

En este combate el estadounidense terminó dominando de principio a fin durante los 12 asaltos y esto fue algo que se vio reflejado tras recibir el título por decisión unánime con tarjetas de 115-113, 116-112 y 115-113.

El boxeador estadounidense, de 37 años, mostró un dominio absoluto desde el primer round, estableciendo un ritmo que fue aumentando gradualmente a lo largo del combate. Crawford superó a Canelo en todos los aspectos, incluso en su terreno tradicional, y con este triunfo se convirtió en el primer pugilista en conquistar un título indiscutido en tres divisiones diferentes.

Durante una entrevista ofrecida para DAZN Boxing, el ‘Monstruo Mexicano’ decidió enviarle una contundente felicitación a Crawford no solo por vencer al Canelo, sino también por el logro alcanzado en su carrera profesional.

“Quiero darle a Terence Crawford una gran felicitación, ha alcanzado en la historia del deporte lo que muy pocos logran. Es uno de los más grandes de todos los tiempos, no solo subió tres categorías de peso, sino que venció a uno de los mejores peleadores de su generación. No recuerdo que alguien haya subido desde 147 lbs y ganado el título mundial supermediano. No solo es un gran peleador, sino que se notó en la pelea lo aferrado que es”, expresó.

Con cuatro divisiones conquistadas y tres de ellas de manera indiscutida, las especulaciones sobre el futuro de Crawford no se han hecho esperar, debido a que según varios informes y declaraciones del propio peleador, parece ser que podría bajar hasta los 160 libras para desafiar al campeón de esa categoría, lo que añadiría un nuevo capítulo a su ya impresionante legado.

Mientras tanto el Canelo Álvarez, de 35 años, se encuentra ante una encrucijada al tener que decidir si continúa con su contrato de tres peleas con la Riyadh Season o si opta por el retiro tras su difícil derrota ante Crawford.

Su regreso al ring podría ocurrir a comienzos de 2026, pero la gran duda sigue siendo si el mexicano seguirá peleando al más alto nivel, especialmente con la nueva generación de campeones ganando terreno en la división súper mediana.

Por su parte, Benavidez sigue considerando un posible enfrentamiento con Canelo en el futuro. El actual campeón semicompleto señaló que, una vez haya consolidado todos sus títulos y cumplido con sus compromisos, estaría dispuesto a sentarse a negociar con el tapatío. De esta forma, dejó claro que la rivalidad entre ambos aún no ha llegado a su fin y podría seguir dando de qué hablar en el cuadrilátero.

Sigue leyendo:

–Cartilla militar de Muhammad Ali será subastada

–Regreso de Kodai Senga a los Mets en temporada regular está en duda

–Óscar de la Hoya afirma que Terence Crawford no es mejor que Mayweather