Entre retraso de vuelos, aeropuerto Newark NJ comenzó a reemplazar su AirTrain con inversión de $3,500 millones de dólares

Tras meses caóticos llenos de vuelos retrasados y cancelaciones, el cierre del gobierno federal ha traído de vuelta la crisis al aeropuerto Newark, vecino a Manhattan (NYC), uno de los más concurridos del país, administrado por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ).

En ese panorama, ayer llegó una buena noticia: la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo AirTrain Newark, cuya finalización está prevista para principios de 2030. El sistema actual seguirá funcionando hasta que se complete la construcción del nuevo AirTrain.

“Cincuenta millones de personas vienen aquí cada año”, declaró el presidente de la Autoridad Portuaria, Kevin O’Toole, en la ceremonia. “Cincuenta millones de personas ven Newark Liberty, y esto es lo que verán: un nuevo Terminal A, un nuevo Terminal B, un nuevo acceso, un nuevo AirTrain. Esto es lo que necesitan”.

El sistema automatizado de transporte de pasajeros de 2.5 millas (4 kilómetros) reemplazará al actual sistema AirTrain, que ha prestado servicio al aeropuerto desde 1996. La Autoridad Portuaria afirma que el sistema actual requiere un mantenimiento y unas reparaciones considerables, y no se puede ampliar ni actualizar con tecnología más moderna, comentó NBC News.

El nuevo AirTrain supone una inversión de $3,500 millones de dólares. La nueva flota contará con siete trenes de cinco vagones, cada uno con capacidad para entre 135 y 160 pasajeros con equipaje; más del doble de la capacidad actual. Los pasajeros podrán caminar de un vagón a otro, y cada uno contará con iluminación estética, señalización en tiempo real y asientos.

“El AirTrain Newark del futuro no sólo representará una mejora significativa respecto al AirTrain Newark actual, sino también un gran avance que representa la próxima frontera en la modernización del Aeropuerto Internacional Newark Liberty”, declaró Sarah McKeon, Directora de Aviación de los aeropuertos de la PANYNJ.

El nuevo AirTrain también mejorará la conectividad entre las terminales del aeropuerto, incluida el nuevo Terminal A. Actualmente, el AirTrain y la terminal están a unos 15 minutos a pie.

En 2024 este aeropuerto atendió a casi 50 millones de pasajeros. Se proyecta que esa cifra aumente 50% para 2040. Pero 2025 ha sido un año accidentado para este terminal aéreo. En mayo hubo retrasos y cancelaciones debido a problemas de personal, la construcción de una pista y fallos tecnológicos, explicó entonces el titular del Departamento de Transporte, Sean Duffy.

Desde el 1 de octubre el cierre del gobierno federal ha provocado interrupciones al tráfico aéreo en EE.UU., dejando torres de control sin personal, generando retrasos de hasta 2.5 horas e impactando a más de 12 aeropuertos, incluidos Newark y Denver.

Los problemas en Newark Liberty no son nuevos: en el lapso 2015-2023 lideró tristemente con el mayor número de quejas de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) entre los 44 terminales aéreos más grandes de EE.UU. En el ínterin, en la primavera del año pasado el Terminal A de Newark fue designado “el mejor nuevo terminal aéreo del mundo”, según Skytrax, la firma calificadora más importante de la industria.

En 2023 el proyectado AirTrain del aeropuerto LaGuardia (LGA) fue cancelado por la gobernación de Nueva York debido a costo “excesivo”. La idea era conectar el aeropuerto con el Metro de Nueva York, como ya sucede en el terminal JFK.