Eugenio Derbez dice que Dalilah Polanco buscó “publicidad” tras acusarlo de infiel

Dalilah Polanco, durante su participación en “La Casa de los Famosos México”, hizo varias declaraciones donde se ven involucradas algunas figuras del mundo del entretenimiento, y uno de ellos, indirectamente, fue Eugenio Derbez, quien aparentemente le habría sido infiel. Por ello, el comediante y actor aprovechó para aclarar lo que realmente ocurrió, ya que ha protagonizado una polémica que él no considera justa.

Derbez mencionó que de este contenido no existe una noticia para poder sacar, dado que él siempre ha sido bastante sincero sobre la relación que mantiene con su esposa y madre de una de sus hijas, quien es la menor de la familia. Por ello, tampoco considera justo que, después de dos décadas, las declaraciones de Polanco se conviertan en titulares de la prensa.

“No hay nota, no hay nada que decir… Hemos hablado abiertamente de nuestra relación, Ale y yo. Están sacando una nota de hace 20 años sobre que terminé con una novia para andar con mi mujer, con mi esposa, entonces, la verdad es que, pues, nada. No hay nota. Es una estrategia para hacer publicidad, cien por ciento“, respondió sobre los cuestionamientos al estreno de “De Viaje con los Derbez”.

La actriz fue bastante cuidadosa y prefirió no nombrarlo directamente; sin embargo, el tiempo apunta a que sería él tras las fotos que publicó TVNotas, donde además él sale acompañado con Alessandra Rosaldo. Además, recordemos que ella en una ocasión mencionó que cuando comenzaron a salir, él se encontraba en una relación sentimental.

“Eso fue un sábado. El martes me hablan de una conocida revista para decirme ‘¿qué opinas de las fotos publicadas del día de hoy? ‘Había fotos de ellos. Se rompe el corazón porque te engaña la persona a la que amas y se rompe porque no te hiciste caso desde el inicio, aunque sabías que algo andaba mal, pero por no ser ‘la novia tóxica’, permites, y eso te rompe el corazón”, añadió durante su participación en el reality show.

Polanco mencionó cómo fue que terminó esa relación, y es que ni ella se dirigió hasta el domicilio donde habían formado su hogar; tomó sus cosas y se fue sin mayor explicación: “Me fui a la casa, agarré mi maleta de rueditas, lo que cupo en ella, y le dejé la revista en la cama”.

