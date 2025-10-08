FBI desmanteló grupo anticorrupción que espiaba llamadas privadas de republicanos

El director del FBI, Kash Patel anunció que la oficina desmanteló un grupo encargado de investigar la corrupción pública, luego de descubrir sobre el “monitoreo sin fundamento” que realizaron contra legisladores republicanos durante la administración de Joe Biden.

FOX News informó que los agentes que integraban el grupo CR-15 a través de la investigación “Arctic Frost” habían espiado las llamadas personales de una docena de legisladores republicanos como parte de una investigación sobre los disturbios del 6 de enero de 2021 y la revocación de las elecciones de 2020 que realizaba el exfiscal especial Jack Smith.

“Despedimos empleados, eliminamos CR-15”

En una publicación en X , Kash Patel escribió: “La transparencia es importante y la rendición de cuentas es crucial. Prometimos ambas cosas, y así se ven las promesas cumplidas: despedimos a empleados, eliminamos el escuadrón de CR-15 armados e iniciamos una investigación en curso con más medidas de rendición de cuentas por delante”.

They tracked the communications of GOP Senators. They weaponized law enforcement against the American people. That era is over.



We fired those who acted unethically, dismantled the corrupt CR-15 squad, and launched an investigation.



Transparency and accountability aren’t… pic.twitter.com/2vRlZrA20R — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 7, 2025

El subdirector del FBI, Dan Bongino, también se pronunció a través de un mensaje en X: “Les prometimos transparencia y rendición de cuentas. Seguiremos cumpliendo esas promesas. Se merecen algo mejor”.

El escuadrón CR-15 era la unidad anticorrupción pública de la Oficina de Campo del FBI en Washington. Y según el mismo noticiero, algunos de los senadores que fueron espiados son Josh Hawley de Missouri, Lindsey Graham de Carolina del Sur, Mike Kelly de Pensilvania, Dan Sullivan de Alaska y Ron Johnson de Wisconsin.

“Un verdadero canalla”

Por su parte, el presidente Trump al enterarse de la situación, reaccionó de inmediato y criticó al exfiscal especial. A través de Truth Social escribió: “El trastornado Jack Smith fue atrapado con las manos en la masa. ¡¡¡Un verdadero canalla!!!”.

La investigación de Jack Smith dio como resultado en dos casos penales federales contra Donald Trump, ambos desestimados tras su elección.

