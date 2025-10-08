Homicidio entre hermanos a golpes: tragedia en Nueva York

Anthony Iacomino, hombre de 46 años, fue arrestado y acusado de matar a golpes a su hermano mayor en Long Island (NY).

La noche del domingo los detectives acudieron a una residencia en la avenida Wahl en Inwood, condado Nassau. Al llegar, un hombre de 52 años se encontraba inconsciente con un “traumatismo contundente visible”, informó la policía local. Fue identificado como Joseph Iacomimo por News 12.

Fue declarado muerto por los médicos en el lugar de los hechos. Una investigación llevó a la sospecha de que se trató de una pelea entre dos hermanos, señaló PIX11 News. El hermano menor fue arrestado y acusado de homicidio el martes. Se declaró “no culpable” en el tribunal y fue puesto en prisión preventiva sin derecho a fianza, según los registros judiciales. Deberá volver a comparecer ante el tribunal este jueves.

Los vecinos de la zona dijeron estar impactados. “Da miedo. Vivo en esta calle”, afirmó Natalie Vásquez. “Salía del trabajo cuando vi cuatro patrullas y una ambulancia. Es extremadamente raro verlos”.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Recientemente Roscoe Danielson fue declarado culpable de doble homicidio, ocultación de un cadáver y otros cargos por matar a su madre y a su hermano en la vivienda que compartían en East Elmhurst, Queens (NYC).

El mes pasado Kristie Miro se declaró culpable de matar con un martillo a su tía Ana Nieves con quien vivía en un apartamento en East Harlem (NYC). Previamente un niño de 12 años fue acusado como sospechoso de haber apuñalado dos veces a su madre con un cuchillo de cocina en su hogar en Long Island (NY). También ese mes Carl Muraco, joven de 25 años, fue detenido como sospechoso de la muerte de su padre, quien fue acuchillado en su hogar en Queens (NYC).

En julio Lamont “Tip Dog” Thornton, leyenda del baloncesto en Harlem, fue apuñalado dentro de su apartamento de vivienda pública (NYCHA); murió tras pasar dos semanas en el hospital y su hijo fue acusado. En junio un cadáver hallado en la piscina de una casa en Long Island (NY) fue identificado como Matthew Zoll, joven de 23 años que estaba desaparecido desde noviembre, cuando su padre fue víctima de un homicidio.

En abril Travis Blake fue declarado culpable por la brutal muerte a puñaladas y golpes de su novia, el hijo de ella y una prima que se encontraba de visita desde la isla Jamaica en un hogar en Queens (NYC) en junio de 2022. Según la evidencia, un martillo fue usado en el violento crimen.

También en abril un quinceañero mató a su abuela y dejó gravemente herida a su madre al acuchillarlas en una discusión doméstica en Long Island (NY). En marzo un hombre fue acusado de balear fatalmente a su padre John “Jack” Miller, un ex detective y bombero voluntario, durante una discusión en su casa en Long Island (NY). Y una joven hispana alegó “defensa propia” luego de matar a cuchilladas a su padre afuera de su hogar en Brooklyn.

En enero una ecuatoriana fue hallada muerta en un basurero en Pensilvania cerca de su hogar en Nueva Jersey y su esposo fue arrestado como sospechoso del crimen. También ese mes José Melo, ex convicto de 52 años, fue acusado de matar a puñaladas a su novia un día después de que un video publicado en Facebook lo mostrara supuestamente proponiéndole matrimonio en un club nocturno en Nueva Jersey.

Poco antes de la navidad de 2024 un adolescente de 15 años resultó herido y escapó por la ventana en un ataque en el que su madre murió apuñalada supuestamente a manos de su padre en Brooklyn (NYC). En noviembre un residente de Brooklyn (NYC) de 30 años fue acusado de matar a su padre en un hotel de cinco estrellas en Irlanda.

En agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY). También ese mes un hombre de 31 años admitió a la policía haber matado a puñaladas a su anciano padre en su hogar en Ridgefield, tranquila localidad de Connecticut que no había tenido un homicidio desde hacía más de dos décadas, en 2003.

En junio de 2024 una mujer dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente a ella y su hermana cuando eran niñas. En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

En enero de 2024 una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades. En 2022 Sonia Loja (36) se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en la localidad Danbury en Connecticut.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda