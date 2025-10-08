Rolling Stone anuncia lista de las mejores canciones del siglo XXI

La revista Rolling Stone reveló la lista de las 250 mejores canciones del siglo XXI, en la que figuran temas de artistas como Beyoncé, Britney Spears, Bad Bunny, Taylor Swift, J Balvin y Daddy Yankee.

El top 10 de la lista está integrado por varios artistas cuyos temas causaron un impacto a nivel global y que se mantienen en la actualidad como clásicos inolvidables de la música. La cantante Missy Elliot lidera la lista con su tema ‘Get Ur Freak On’. Según Rolling Stone este tema “fue un manifiesto freak ininterrumpido que hizo que el futuro musical sonara ilimitado. Y después de más de dos décadas, ‘Get Ur Freak On’ todavía suena a futuro: todo lo vibrante, inventivo y genial del pop del siglo XXI está aquí, en alguna parte”.

El segundo lugar se lo llevó el trío neoyorquino Yeah Yeah Yeahs con “Maps”. El tercer lugar es de Beyoncé y Jay Z con su tema Crazy In Love, canción que la revista calificó como “un clásico instantáneo”.

El top 10 de las mejores canciones del siglo XXI es:

Missy Elliott, “Get Ur Freak On”

Yeah Yeah Yeahs, “Maps”

Beyoncé feat. Jay Z, “Crazy in Love”

The White Stripes, “Seven Nation Army”

Taylor Swift, “All Too Well”

Robyn, “Dancing on My Own”

Kendrick Lamar, “Alright”

Radiohead, “Idioteque”

Britney Spears, “Toxic”

Frank Ocean, “Thinkin Bout You”

¿Qué latinos forman parte de este ranking ?

Rolling Stone incluyó canciones en español como parte del ranking de mejores canciones de lo que va del siglo XXI. En el puesto número 11 se ubicó la canción ‘Safaera’ de Bad Bunny, Ñengo Flow y Jowell y Randy. En el puesto 14 se encontró el himno del reguetón ‘Gasolina’ de Daddy Yankee.

Otros artistas latinos que forman parte del ranking son Karol G, Luis Fonsi, J Balvin, Shakira, Peso Pluma, Rauw Alejandro, Don Omar, Romeo Santos, Wisin & Yandel, Los Tigres del Norte, Ivy Queen, Natalia Lafourcade, Calle 13 y Tego Calderón

