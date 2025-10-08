Mike Johnson califica de “terrible” la elección de Bad Bunny para el Super Bowl

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, arremetió este miércoles contra la decisión de la NFL de elegir al puertorriqueño Bad Bunny como artista principal del Super Bowl y calificó la elección como “terrible”, al considerar que el cantante “no atrae a un público amplio”.

Durante un breve intercambio con periodistas en el Congreso, el republicano reconoció que “ni siquiera sabía quién era Bad Bunny” antes del anuncio oficial y sugirió que la organización debería haber optado por el intérprete de country Lee Greenwood, conocido por su tema patriótico God Bless the USA, himno no oficial del movimiento trumpista.

Johnson sostuvo que el espectáculo de medio tiempo debería reflejar “valores compartidos por la mayoría de los estadounidenses”, al tratarse de uno de los eventos más vistos del año, seguido por millones de familias, incluidos jóvenes y niños.

Se suma a la condena de Trump

El comentario del presidente de la Cámara Baja se suma al malestar expresado por varios dirigentes republicanos, quienes reprochan que el artista cante en español y haya manifestado posturas críticas frente al presidente Donald Trump.

Trump, al igual que Johnson, dijo que nunca había oído hablar de Bad Bunny y calificó su elección como “absolutamente ridícula”.

Tras conocerse su participación, un asesor del Departamento de Seguridad Nacional sugirió que habría presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el evento, aunque la Casa Blanca desmintió cualquier plan de redadas migratorias.

Bad Bunny, que recientemente ironizó sobre las críticas durante su aparición en el programa Saturday Night Live, se dirigió al público en español y lanzó un mensaje directo: “Si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender”.

La representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, respondió al cantante pidiendo que se apruebe el proyecto de ley que presentó para declarar el inglés idioma oficial del país.

“Bad Bunny dice que Estados Unidos tiene cuatro meses para aprender español antes de su actuación perversa e indeseada en el entretiempo del Super Bowl. Sería un buen momento para aprobar mi proyecto de ley para que el inglés sea el idioma oficial de Estados Unidos”, publicó en la red social X.

El Super Bowl se celebrará el 7 de febrero en Santa Clara, California, y marcará un hito histórico: será la primera vez que un artista latino protagonice en solitario el espectáculo del descanso.

