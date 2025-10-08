Piden $4 millones de dólares por antigua casa de Neil Patrick Harris

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una mansión en Sherman Oaks, California, que tiene una gran importancia para la familia de Neil Patrick Harris y David Burtka. La casa está disponible por $4 millones de dólares.

Uno de los grandes atractivos de la residencia es su relación con el actor, la cual empezó en 2010, cuando la compró por $2.1 millones de dólares. Esta no fue una simple inversión, pues convirtió el sitio en su residencia principal y en el lugar donde sus hijos mellizos pasaron sus primeros años de vida.

Además, esta misma propiedad fue el escenario de la entrevista que Oprah Winfrey le hizo a Harris. En esta entrevista, justamente, presentaron a los mellizos.

Finalmente, la pareja se deshizo de la residencia en 2014 y, según registro, obtuvieron ganancias con su venta.

Ahora la propiedad está nuevamente disponible y en el listado, disponible en la página web de Berkshire Hathaway HomeService, se describe como un “santuario privado y cerrado” que “ofrece una singular combinación de comodidad, sofisticación y comodidades modernas. Ubicada en un terreno apartado y exuberante, con un amplio patio plano y una ladera privada como telón de fondo”.

La casa principal tiene una extensión de 4,562 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, dos baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Además de las comodidades del interior, en esta propiedad se resalta “la parte trasera está diseñada para el entretenimiento y la relajación, con una piscina de agua salada con tobogán, spa, un spa de natación de lujo Endless Pools independiente, baño/ducha exterior, barbacoa empotrada, horno de pizza Renato y un salón con brasero”.

Sigue leyendo:

• Está en venta la casa que fue construida para Quincy Jones en Bel Air

• Piden $32 millones de dólares por antigua casa de Floyd Mayweather Jr. en Beverly Hills

• The Weeknd quiere comprar una mansión de $50 millones de dólares en Coral Gables