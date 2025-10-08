Retiran del mercado espinacas congeladas de Sno Pac Foods y Del Mar

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció el retiro de lotes de espinacas cortadas y congeladas en presentación de cajas de 35 libras y paquetes de 10 libras, que fueron distribuidas a nivel nacional. Los productos de la empresa Sno Pac Foods de Minnesota, podrían estar contaminadas con Listeria monocytogenes.

El retiro voluntario por parte de la empresa se inició luego que uno de sus proveedores realizó un análisis a los productos de una caja grande de espinacas y dio positivo para Listeria monocytogenes.

El código de las espinacas de las cajas coincidía con el código de lote usado para reenvasar las espinacas orgánicas cortadas congeladas Sno Pac en paquetes de 283 g (10 oz), por lo que se suspendió la producción, se retira el producto del mercado y continúa la investigación del origen del problema.

Lo que debes conocer de las espinacas retiradas del mercado

Las espinacas congeladas se distribuyeron en todo el país en tiendas minoristas y a través de distribuidores, en dos presentaciones en cajas de 35 libras y en presentación de 10 onzas.

Producto en Caja (35 LB):

Códigos de lote: 250107A, 250107B, 250107C, 250107D, 2501071, 2501073.

Fecha de vencimiento: 1/7/27.

Las cajas de espinacas retiradas del mercado están identificadas con la marca Del Mar. Crédito: FDA | Cortesía

Producto en Paquete Minorista (Bolsa de polietileno de 10 onzas):

Lote SPM1.190.5 con fecha de caducidad 7/9/27.

Lote SPC1.160.5 con fecha de caducidad 6/9/27.

Lote SPC2.160.5 con fecha de caducidad 6/9/27.

Lote SPM1.097.5 con fecha de caducidad 4/7/27.

Las espinacas se distribuyeron en dos presentaciones, empaques de 10 onzas y en cajas de 35 libras. Crédito: FDA | Cortesía

¿Qué pasa en el cuerpo cuando se consume un alimento con Listeria?

La listeria es un microorganismo que puede causar infecciones graves, o incluso mortales, en niños pequeños, personas frágiles o ancianas, y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados, recuerda la FDA.

En personas sanas, una infección por listeria puede presentar síntomas leves como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea. Sin embargo, en personas débiles puede llegar a ser mortal y en mujeres embarazadas puede causar abortos espontáneos o muerte fetal.

Aunque hasta el momento no se ha reportado ninguna enfermedad relacionada con este problema, se insta a los clientes a verificar la información del retiro y en caso de haber comprado las espinacas afectadas, evitar su consumo, desecharlas o devolverlas al punto de compra para obtener un reembolso completo.

En caso de un cometario o duda puede comunicarse con la empresa al (507) 725-5281, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

