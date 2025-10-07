Lipton retira voluntariamente 2,854 cajas de Green Tea Citrus por error de etiquetado

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una clasificación de clase II, el 2 de octubre, para el retiro de 2854 cajas de Lipton Green Tea Citrus distribuidos en 10 estados del país por riesgo de contaminación.

Se trata de un retiro voluntario, iniciado el 17 de septiembre, de un producto de Pepsico Inc, el Té Verde Lipton Cítrico, que contiene azúcar no declarado en la botella individual que no coincide con el producto real dentro de la botella.

La botella individual indica “Dietético” y “0 g de azúcar,” sin embargo, el contenido real es la versión con azúcar. Lo que representa un riesgo para personas que con diabetes o que controlan el consumo de azúcar.

Cuando la FDA, califica un retiro con la Clase II, significa que es poco probable que el uso o la exposición al producto cause consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles para la salud, o que la probabilidad de consecuencias adversas graves es remota.

Cómo identificar el producto retirado del mercado

La FDA publicó un aviso de clasificación el 2 de octubre con los datos del retiro. Crédito: FDA | Cortesía

El aviso de calificación indica que el producto se distribuyó en 10 estados que incluye: Arizona (AZ), Colorado (CO), Nuevo México (NM), Utah (UT), Texas (TX), Kansas (KS), Nebraska (NE), Oklahoma (OK), Wyoming (WY) y Dakota del Sur (SD).

La descripción del producto sujeto a retiro es Té Verde Lipton Cítrico en su presentación de botella PET de 16,9 onzas, fue vendido en paquetes de 12.

Otro dato importante de tomar en cuenta es que la etiqueta de la Caja (Exterior): Dice “Té Verde Lipton Cítrico (25 g de azúcar)”, mientras que la etiqueta de la botella (Individual): dice “Té Verde Lipton Dietético de Frutos Rojos (0 g de azúcar)”. Los productos llevan el código DIC 01 25. HHMM DW 08035.

