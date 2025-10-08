Suspenden indefinidamente al boxeador mexicano Ángel Fierro por patear a rival en combate

Perder los estribos y dejarse llevar por un arranque de impulsividad le ha costado caro al boxeador mexicano Ángel Fierro. La Comisión de Box y Artes Marciales Mixtas de Tijuana le suspendió de manera indefinida por propinarle una patada a su compatriota Abraham ‘Bombi’ Cordero el pasado fin de semana, en una cartelera celebrada en el Auditorio Municipal de Tijuana (México).

El pasado martes la Comisión de Tijuana se reunió para abordar el caso y determinó que Fierro debía ser suspendido de forma indefinida. Posteriormente, explicaron que la sanción podría abarcar un periodo de entre seis y 12 meses.

No obstante, el levantamiento de la sanción dependerá del comportamiento del boxeador que estuvo presente a la hora del dictamen. “Hemos llegado a una resolución en cuanto al caso de Tashiro”, informaron.

“Ha sido suspendido de manera indefinida. ¿Qué quiere decir de manera indefinida? En este caso es un mínimo de seis meses que se puede extender hasta 12 o más meses, dependiendo el progreso que él vaya mostrando en los requisitos y varios puntos que le solicitamos al boxeador en su esquina”, dijo el comisionado Carlos Flores.

Por otro lado, Diego ‘El Pelucho’ Morales, presidente de la Comisión de Boxeo de Tijuana, subrayó la actitud humilde del púgil mexicano al asumir su responsabilidad. “Se presentó y declaró: ‘Soy responsable de lo ocurrido el sábado y estoy aquí para enfrentar las consecuencias’. Para nosotros, como Comisión, ese gesto tiene un valor enorme”, afirmó.

Ángel Fierro dio la cara

El jugador estuvo presente al momento de escuchar la sanción correspondiente. Fierro agarró el micrófono para reconocer su error y pedir disculpas a su rival, que se llevó el pleito luego de que ‘Tashiro’ fuese descalificado.

“Vengo a dar la cara por lo que pasó el día sábado. Todo acto tiene una sanción y pido disculpas a mi rival por mi forma de comportarme dentro del ring, al público y a todos ustedes en Tijuana”, manifestó.

La patada de Ángel Fierro

Rondaba el tercer round del pleito y el réferi intervino para separar a Fierro y Cordero. Sin embargo, Ángel perdió la cabeza y continuó lanzando golpes como si de una pelea callejera se tratase.

Al ‘Bombi’ Cordero no le quedó de otra que responder a la agresión con una combinación de golpes, mientras retrocedía. Fue en ese preciso momento cuando ‘Tashiro’ decidió condenar el combate y soltó una patada a la altura de la cadera del jalisciense.

El réferi, sorprendido por la patada, no dudó en detener el combate de inmediato. La acción fue considerada una violación grave al reglamento, por lo que Ángel Fierro fue descalificado en el acto.

Ángel Fierro dentro del boxeo

Ángel Fierro es originario de Tijuana, Baja California. Pelea en la categoría de peso ligero y superligero. Debutó como profesional en 2015. Desde entonces acumula 28 peleas con 23 victorias y 18 de ellas por KO.

Solo posee tres derrotas y dos empates. Nunca en su carrera fue noqueado. Su apodo, ‘Tashiro’ se debe a su mirada rasgada. En 2021, alcanzó uno de los puntos más altos de su trayectoria al conquistar el título de peso ligero de la Organización Norteamericana de Boxeo (NABO) tras vencer al puertorriqueño Alberto Machado.

Defendió ese cinturón con éxito en cuatro ocasiones, enfrentando a Cristian Bielma, Jeremy Cuevas, Eduardo Estela y Brayan Zamarripa.

En febrero de 2025, protagonizó una intensa pelea contra Isaac ‘Pitbull’ Cruz en Las Vegas. Fierro terminó perdiendo por decisión, pero dejando una buena imagen.



