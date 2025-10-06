Boxeador mexicano Ángel Fierro es descalificado tras patear a su rival en pleno combate [VIDEO]

Lo que prometía ser una noche de boxeo profesional terminó empañada por un acto antideportivo. El mexicano Ángel ‘Tashiro’ Fierro se volvió viral tras su combate del pasado sábado 4 de octubre en Tijuana, donde fue descalificado por una acción fuera del reglamento frente a su compatriota Abraham “Bombi” Cordero.

El escándalo no tardó en encender las redes. La pelea, que se desarrollaba con normalidad en el Auditorio Municipal de Tijuana, sufrió un vuelco de 180 grados y Fierro terminó violando los reglamentos del boxeo.

Rondaba el tercer round del pleito y el réferi intervino para separar a Fierro y Cordero. Sin embargo, el primero perdió la cabeza y continuó lanzando golpes como si de una pelea callejera se tratase.

Al ‘Bombi’ Cordero no le quedó de otra que responder a la agresión con una combinación de golpes, mientras retrocedía. Fue en ese preciso momento cuando ‘Tashiro’ decidió condenar el combate y soltó una patada a la altura de la cadera del jalisciense.

El boxeador de Tijuana, Ángel Fierro, debe ser expulsado de cualquier competencia del Consejo Mundial de Box.



Si como deportista profesional no eres capaz de controlar tus impulsos, no estás hecho para eso.



El deporte es disciplina… Y no hay lugar para los indisciplinados. pic.twitter.com/Tx7b1rSjQD — 𖤐El Zombie II𖤐𝕏 (@DimeFred2) October 5, 2025

El réferi, sorprendido por la patada, no dudó en detener el combate de inmediato. La acción fue considerada una violación grave al reglamento, por lo que Ángel Fierro fue descalificado en el acto.

La decisión generó abucheos en el recinto y una ola de reacciones en redes sociales, donde el video del momento se propagó con velocidad.

Actualmente, la Comisión de Bóxeo y Artes Marciales Mixtas de Tijuana evalúa posibles sanciones que podrían incluir suspensión temporal, multa económica o incluso la revocación de su licencia.

Ángel Fierro es originario de Tijuana, Baja California. Pelea en la categoría de peso ligero y superligero. Debutó como profesional en 2015. Desde entonces acumula 28 peleas con 23 victorias y 18 de ellas por KO.

Solo posee tres derrotas y dos empates. Nunca en su carrera fue noqueado. Su apodo, ‘Tashiro’ se debe a su mirada rasgada. En 2021, alcanzó uno de los puntos más altos de su trayectoria al conquistar el título de peso ligero de la Organización Norteamericana de Boxeo (NABO) tras vencer al puertorriqueño Alberto Machado.

Defendió ese cinturón con éxito en cuatro ocasiones, enfrentando a Cristian Bielma, Jeremy Cuevas, Eduardo Estela y Brayan Zamarripa.

En febrero de 2025, protagonizó una intensa pelea contra Isaac ‘Pitbull’ Cruz en Las Vegas. Fierro terminó perdiendo por decisión, pero dejando una buena imagen.

La esperada revancha contra Isaac ‘Pitbull’ Cruz estaba pactada para julio, pero terminó cancelándose: primero por complicaciones en el pesaje, luego por problemas de salud. Tras meses de ausencia, Ángel Fierro volvió al ring en busca de redención, pero su retorno terminó por empañar su imagen en lugar de reivindicarla.



