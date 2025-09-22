Premios Billboard de la Música Latina: Beéle, Ozuna y Olga Tañón tendrán shows durante la ceremonia

Se ha confirmado la lista de artistas que tendrán presentaciones musicales en la próxima edición de los Premios Billboard de la Música Latina. Esta entrega de premios se celebrará el próximo 28 de octubre en Miami, Florida.

Los seleccionados para esta edición son La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Laura Pausini, Olga Tañón, Ozuna, Beéle, Danny Ocean, Juan Duque, Musza, Netón Vega, NXNNI, y Óscar Maydon.

Todos ellos deberán preparar un show de pocos minutos. Este año, la ceremonia se llevará a cabo en el James L. Knight Center. Los artistas que se presentarán han sido descritos, en un comunicado difundido por Billboard, como “superestrellas mundiales, finalistas destacados y nuevas voces de la música latina”.

Además de un show durante la noche, Laura Pausini recibirá el Premio Ícono, el cual Billboard entrega a aquellos artistas que han impactado positivamente en la industria. Cuando se hizo este anuncio, la cantante dijo: “Lo que más me emociona es que este reconocimiento llega justo en el año en que, antes de saber que lo recibiría, ya había decidido lanzar un disco homenaje a los grandes cantautores de España y América Latina”.

Este año, Bad Bunny lidera la lista de nominado de los Premios Billboard de la Música Latina con presencia en 27 categorías. Al puertorriqueño le sigue Fuerza Regida con 15 nominaciones, Rauw Alejandro con 14, Karol G con 10, y Tito Double P y Peso Pluma, con 9.

