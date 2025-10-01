Belinda reacciona tajante a declaraciones de Lupillo Rivera en su libro sobre su supuesto romance

La cantante y actriz Belinda reaccionó a las declaraciones que el cantante mexicano Lupillo Rivera hizo en su autobiografía sobre su relación con Belinda. Según ha dicho el hermano de Jenni Rivera en el pasado, su relación con Belinda ocurrió en 2019 y duró solo cinco meses, algo de lo que la cantante nunca ha hablado.

Al llegar al Aeropuerto de Ciudad de México tras su paso por la Semana de la Moda de París, Belinda fue abordada por los reporteros quienes le preguntaron por las declaraciones que hizo Lupillo sobre ella en su nuevo libro. Sin embargo, Belinda mostró poco interés en el tema y decidió ofrecer una respuesta tajante al respecto.

“No hablo de personas irrelevantes, estoy acostumbrada a que usen mi nombre para cualquier tipo de tema”, declaró mientras ocultaba su rostro usando gafas oscuras.

Los reporteros también le preguntaron sobre las afirmaciones de que Lupillo terminó con ella por una supuesta infidelidad o de que pensaban en tener una familia. Ante esto Belinda no pudo contener la risa y respondió: “Ay no, qué bárbaros”, respondió, sin negar ni confirmar nada.

En su libro “Tragos Amargos”, Lupillo Rivera estuvo enamorado “locamente” de Belinda y aseguró que en su momento pensaron en formar una familia.

A pesar de la polémica que ha causado el libro de Rivera, Belinda prefirió hablar sobre su paso por el desfile de L’Oréal Paris, en donde caminó en la pasarela con una lesión en su rodilla. “Padrísimo, increíble, la pasé superbien; el reto fue el menisco, que lo tengo roto, entonces me duele, pero el simple hecho de arriesgarme y subir ahí, pero ya quería regresar, que tengo las funciones de ‘Mentiras’, muy emocionada”, compartió.

Lupillo Rivera asistió al programa de radio La Buena Vibra para hablar de su libro. En el programa, Lupillo Rivera describió su primer contacto con la cantante como “un flechazo, fue un amor a primera vista que tenía que domar como fuera”.

Sigue leyendo:

Dalilah Polanco revela un difícil momento tras la infidelidad de un exnovio

El príncipe William y Kate Middleton han molestado a sus futuros vecinos

Grettell Valdez prefiere un “mortal normal” como novio y no una figura pública



