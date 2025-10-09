Despido de Jessica Maldonado: Telemundo confirma su salida de “Al Rojo Vivo”

Jessica Maldonado trabajó durante un tiempo para el programa “Al Rojo Vivo” y desde Los Ángeles cubría pautas para el destacado programa que se transmite a través de Telemundo. Sin embargo, el pasado miércoles se informó que ya no pertenece a la empresa debido a que fue despedida.

People en Español se puso en contacto con la compañía y fue con un breve mensaje que dieron a conocer que reconocían el trabajo de Maldonado por su entrega y compromiso, y que además se pudo ver en el trabajo que realizó durante el tiempo que estuvo en el canal. Por lo cual, desean que siga creciendo en el camino que emprenda a partir de ahora, pero sin ellos.

“Jessica Maldonado ya no será parte del programa de Telemundo, Al Rojo Vivo. Jessica es una respetada y valiosa reportera de entretenimiento, reconocida por su talento y el compromiso que siempre ha demostrado en sus reportajes para Al Rojo Vivo. Le agradecemos sus aportes significativos a la cadena y le deseamos continuo éxito en su carrera”, fue el comunicado que se compartió a través de sus canales oficiales en People en Español.

Por el momento, ella todavía no ha emitido un comunicado para dar a conocer su postura tras su despido del reconocido canal de televisión. A través de sus redes sociales el pasado miércoles, que fue el día en que conoció la noticia, ella solamente compartió una foto donde aparece brindando al lado de Kate del Castillo, sin dejar algún mensaje sobre lo que está enfrentando.

No obstante, otro despido que fue sin duda uno de los que más llamó la atención fue el de la periodista Myrka Dellanos, quien en diversas oportunidades tuvo diferencias con sus compañeras en el programa en el que se encontraba por las opiniones políticas que daba sobre diversas situaciones que se estaban registrando en el país.

“Myrka Dellanos ya no será parte del programa de las tardes de Telemundo, La Mesa Caliente. Myrka es una presentadora de televisión de gran talento, caracterizada por su profesionalismo y dedicación. Le agradecemos sus valiosas contribuciones al programa desde su lanzamiento, ayudando a posicionarlo como uno de los principales programas de las tardes en la televisión en español. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos“, dijo Telemundo a través de un comunicado.

