Seguridad del Yankee Stadium tackleó a fans que invadieron el campo; NYPD arrestó a uno [VIDEOS]

La noticia de la noche del jueves fue la eliminación de New York Yankees a manos de Toronto Blue Jays. No obstante, un par de fanáticos se robaron una pizca de protagonismo la noche anterior al invadir el terreno de juego del Yankee Stadium y ser neutralizados por la seguridad.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, uno de los fans, un joven de 22 años, terminó siendo arrestado por la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés). Al parecer, su detención se dio bajo el cargo de “violación de ley local”.

El hecho ocurrió el pasado martes durante el Juego 3 de la Serie Divisional, pero alcanzó relevancia mediática durante la jornada del miércoles. El momento de la invasión se dio justo cuando Vladimir Guerrero Jr. estaba en el plato.

Not 1, but 2 schmucks just ran on the field. Good tackles by security. pic.twitter.com/8RiX9lBEbV — Gary Phillips (@GaryHPhillips) October 8, 2025

Two people just ran on the field and were apprehended pic.twitter.com/HR1ttvBiuK — Chris Kirschner (@ChrisKirschner) October 8, 2025

El primer fanático, que parecía llevar una camiseta de Aaron Judge, corrió hacia los jardines, pero acabó siendo tackleado por un guardia de seguridad que lo persiguió desde la primera base.

Por su parte, el segundo fan saltó de las gradas y corrió por la tierra del infield. El mismo guardia de seguridad, que ya había neutralizado al primer fanático, lo persiguió hasta alcanzarlo. El resto de los espectadores en el estadio aplaudió y se tomó con humor el incidente.

Ambos fans se conocían y al parecer hicieron la invasión para hacer promoción. Los dos portaban camisetas con el texto “$hardcore on pump.fun”, acompañado de un código QR que supuestamente redirecciona a un sitio web para comerciar memecoins.

Los dos espectadores incluso transmitieron en vivo durante una hora en el Yankee Stadium hasta el momento de su invasión al campo y posterior derribo. En el encuentro del pasado martes, los Yankees evitaron la eliminación en el Juego 3 de la Serie Divisional al remontar un 6-1 ante Toronto y ganar 9-6 en el Yankee Stadium.

Aaron Judge fue clave con un jonrón de tres carreras que empató el juego y terminó con cuatro impulsadas. Jazz Chisholm Jr. dio la ventaja definitiva con otro cuadrangular.

El bullpen lanzó 6.2 entradas sin permitir carreras, y Nueva York logró su mayor remontada en un juego de vida o muerte en postemporada. Sin embargo, cayeron eliminados el miércoles al perder el cuarto encuentro 5-2.



