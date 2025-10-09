Fernando Quirarte le pide a Gilberto Mora consolidarse en la Liga MX

El exfutbolista de las Chivas Rayadas de Guadalajara y una de las figuras más destacadas en la historia del fútbol mexicano, Fernando Quirarte, se pronunció sobre el gran auge que está viviendo la joven promesa de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, quien está dando de qué hablar tras debutar como profesional con apenas 16 años y convertirse rápidamente en figura de la selección mexicana.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista ofrecida para Mediotiempo, Quirarte no solo elogió el talento de Mora, sino que también ofreció su perspectiva sobre cómo debería manejarse su carrera para asegurar un desarrollo óptimo.

Aunque ve con buenos ojos su incursión en el profesionalismo, Quirarte destacó que el jugador debería consolidarse un poco más dentro de la Liga MX antes de dar un salto a ligas internacionales y especialmente a las europeas debido a que esto podría afectarle seriamente a su corta edad.

Jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Xolos de Tijuana y los Rayos del Necaxa, realizado en el estadio Caliente. Foto: Imago7/ David Vega

“Yo lo que le diría es, déjalo que se consolide aquí, que siga agarrando experiencia, que siga agarrando fútbol como ahora. Para mí, hicieron muy bien en habérselo llevado al Mundial sub-20, para vaya agarrando más experiencia, que sienta los trancazos cómo van a estar en el fútbol mundial, imagínate en Europa cómo van a estar las barridas”, expresó.

Quirarte también explicó que la experiencia que Mora gane en la Liga MX será clave para su crecimiento antes de dar el siguiente paso en su carrera gracias a que este campeonato es bastante competitivo dentro del continente y le permitirá poder conocer a grandes figuras para rendir mejor en el terreno de juego.

Asimismo mostró su total apoyo a la decisión de enviarlo al Mundial Sub-20, donde podrá enfrentar a otros jugadores de nivel mundial, lo que le ayudará a adaptarse mejor a las exigencias del fútbol profesional internacional.

En ese sentido el “Sheriff” recalcó que si Mora se mantiene en la Liga MX por un tiempo más, tendrá la oportunidad de mejorar tanto en su juego como en su conocimiento táctico, lo cual será fundamental para dar el siguiente paso en su carrera.

Luis Malagón ve una gran carrera para Gilberto Mora. Crédito: Alejandro Gutiérrez Mora | Imago7

“Yo creo que si él, dura todo este año aquí, puede adquirir mejor conocimiento, mejor fútbol y puede crecer más. ¿Por qué? Repito ha habido jugadores que se han ido muy jóvenes y no han mejorado o triunfado”, advirtió Quirarte.

Quirarte consideró que la paciencia y la consolidación en el fútbol mexicano son esenciales para evitar los errores de otros futbolistas que, al irse demasiado pronto, no lograron triunfar y terminaron regresando a la Liga MX con lesiones o un bajo ritmo deportivo al no haber cumplido con las expectativas de sus organizaciones.

Para el exjugador de las Chivas, lo más importante es que Mora continúe su desarrollo paso a paso, y solo cuando esté completamente listo, se le debería permitir dar el gran salto a una liga extranjera.

