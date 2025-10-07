Trump tildó de “absolutamente ridícula” la elección de Bad Bunny para el Super Bowl

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “absolutamente ridícula” la decisión de la NFL de elegir al artista puertorriqueño Bad Bunny como protagonista del espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl, previsto para el 7 de febrero en Santa Clara, California.

Durante una entrevista en el programa Greg Kelly Reports, transmitido por el canal conservador Newsmax, el mandatario aseguró que “nunca había oído hablar” del cantante y cuestionó la decisión de la liga deportiva.

“No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Me parece una locura. Es absolutamente ridículo”, dijo Trump, quien también aprovechó la oportunidad para criticar las recientes normas técnicas de la NFL, especialmente los cambios en la patada inicial, que consideró “innecesarios” y “mal planteados”.

Las declaraciones del presidente reavivaron una controversia que ya venía creciendo entre sectores conservadores, muchos de los cuales han rechazado que la figura principal del evento musical más visto del país sea un artista que canta en español y que ha sido crítico con las políticas migratorias.

¿ICE se desplegará durante el evento?

Tras el anuncio de la NFL, figuras del Partido Republicano y asesores del gobierno expresaron su malestar.

Uno de ellos, Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que el Ejecutivo planeaba desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el evento, lo que desató preocupación entre organizaciones civiles y defensores de migrantes.

La Casa Blanca aclaró posteriormente que no existen planes de redadas migratorias vinculadas al Super Bowl ni al espectáculo de Bad Bunny, intentando frenar la ola de especulaciones generada por los comentarios del asesor.

No obstante, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem anunció este viernes que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas serán desplegados en los alrededores del Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que tendrá como protagonista al cantante Bad Bunny.

La respuesta de Bad Bunny: “Nuestra huella nadie la podrá borrar”

Antes de las declaraciones de Trump, el propio Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez, había respondido con ironía a las críticas durante su participación como anfitrión del programa Saturday Night Live.

En su monólogo, pronunciado mayormente en inglés, el artista se refirió con sarcasmo a la controversia: “Mi actuación en el Super Bowl tiene a todo el mundo feliz, incluido a Fox News”, bromeó, en alusión a los medios conservadores que lo han señalado por su postura política.

Luego, cambió al español para ofrecer un mensaje más directo: “Más que un logro mío, es un logro de todos los latinos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación a este país nunca nadie la podrá sacar o borrar”.

“Si no han entendido lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender español”, agregó.

Durante su aparición en el programa, Bad Bunny también protagonizó varios sketchs cómicos, entre ellos una adaptación de la popular serie mexicana El Chavo del Ocho, lo que generó una avalancha de comentarios positivos en redes sociales.

